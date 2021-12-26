五月天演唱會嗨翻高雄 私訊鼓勵競速溜冰雙金后

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（中央社台北26日電）樂團五月天選在耶誕節重返高雄世運主場館舉辦「好好好想見到你」演唱會，不只在背板大銀幕分享團員們私下的生活片段，開唱前也錄音私訊為競速溜冰雙金后楊合貞打氣，盼她早日重返賽場。

五月天昨晚起連續兩個週末在高雄世運主場館開唱，陪伴歌迷度過耶誕節和迎來2022年，此次也是繼2017年的「人生無限公司」巡迴演唱會後重返高雄。

首日演唱會以OAOA、「派對動物」、「離開地球表面」等歌曲拉開序幕，同時選入「青空未來」，象徵五月天將在無限未來繼續陪伴歌迷，對抗世界的變化。

石頭一開場就表示，「很想念大家，這次舞台很特別，和大家很近，很想擁抱大家。」怪獸則表示，接近一年沒有舉辦演唱會，也多年沒有到高雄開唱，「想問大家這一年過得好嗎？今天真的很開心，很多感動，很多能量想跟大家分享，希望大家玩得開心。」

對於重返高雄，五月天也回憶起石頭在高雄演唱會求婚的畫面，阿信透露團員們當天四處幫石頭尋找最帥的求婚禮服，笑說：「我們盡力了，當年品味不好，眼光不好，找了框金邊的，但你老婆對你來說是最棒的。」

五月天同時也準備照片和歌迷分享日常生活，包含冠佑和女兒們散步，怪獸則是分享初為人父的喜悅，讓現場歌迷驚喜。

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2021競速溜冰世錦賽雙金后楊合貞在比賽中受傷，11月中返台休養，五月天選在耶誕節親自錄音表示，「聽說妳在比賽的時候受傷了，不過五月天不擔心，因為我們知道妳會很快好起來，繼續在滑輪溜冰場上奔馳，並且再次拿下好成績，加油！趕快回到場上吧！」

楊合貞也感動在臉書發文表示，「被暖一個不要不要的。」更提到這段錄音是難忘的耶誕禮物，將會努力重返賽場。（編輯：張雅淨）1101226