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網路發文嗆美麗島站隨機殺5人 男子高雄就醫落網

2021/12/23 16:52（12/23 17:04 更新）
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屏東縣24歲林姓男子疑受網友留言刺激，23日在社群網站發文指要在高捷美麗島站隨機殺5人。（中央社檔案照片）
屏東縣24歲林姓男子疑受網友留言刺激，23日在社群網站發文指要在高捷美麗島站隨機殺5人。（中央社檔案照片）
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（中央社記者洪學廣高雄23日電）屏東縣24歲林姓男子疑受網友留言刺激，今天在社群網站發文指要在高捷美麗島站隨機殺5人，高市刑大上午發現林姓男子在高雄榮總直播，馬上前往逮人，全案將移送雄檢偵辦。

高雄市政府警察局刑事警察大隊下午舉行記者會表示，林姓男子上午6時多在社群網站噗浪（Plurk）發文「明天我會在高雄捷運美麗島站隨機殺5個人」，警方受理報案後透過網站資料循線逐一比對，確認嫌犯身分。

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刑大說，警方透過網路搜尋林姓男子位置時，恰好從直播背景發現林姓男子正位於高雄榮民總醫院內，經派員到場了解發現林姓男子正在就醫，疑在社群網站臉書（Facebook）被網友留言攻擊、刺激，才情緒失控用手機發文恐嚇。

林姓男子目前在醫院服藥休息，警方將待林姓男子清醒後詢問，全案依涉嫌違反恐嚇危害安全罪移送台灣高雄地方檢察署偵辦，高市府警察局新興分局及捷運警察隊後續也將加強維安高捷美麗島站及全線。（編輯：李明宗）1101223

高雄市政府警察局刑事警察大隊表示，屏東縣林姓男子疑受網友留言刺激，23日在社群網站發文指要在高雄捷運美麗島站隨機殺5人。全案依涉嫌違反恐嚇危害安全罪移送高雄地檢署偵辦。（警方提供）中央社記者洪學廣傳真 110年12月23日
高雄市政府警察局刑事警察大隊表示，屏東縣林姓男子疑受網友留言刺激，23日在社群網站發文指要在高雄捷運美麗島站隨機殺5人。全案依涉嫌違反恐嚇危害安全罪移送高雄地檢署偵辦。（警方提供）中央社記者洪學廣傳真 110年12月23日
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