高捷凹子底站旁開發案動土 規劃複合型商辦大樓

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高雄市政府與富邦人壽23日在博愛二路、神農路口舊龍華國小基地舉行「高雄捷運凹子底站旁商業區開發案」開工動土典禮，將興建1座地下6層、地上48層的複合型商辦大樓，預計2026年完工。中央社記者蔡孟妤攝 111年3月23日

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）「高捷凹子底站旁商業區開發案」今天舉行動土典禮，將興建1座地下6層、地上48層的複合型商辦大樓，預計2026年完工。市長陳其邁說，將繼續推動公私合作，積極活化市有資產。

高市府與富邦人壽今天在博愛二路、神農路口舊龍華國小基地舉行「高雄捷運凹子底站旁商業區開發案」開工動土典禮，陳其邁及富邦金控董事長蔡明興等人出席。

龍華國小遷校後，高市府為更新活化舊校地，辦理「捷運凹子底站旁商業區開發案」70年地上權公開招標，富邦人壽於2018年3月得標，後續展開建築相關規劃設計，今天工程動土。

富邦人壽表示，未來將規劃興建1座地下6層、地上48層的複合型商辦大樓，包含商場、辦公、旅館、健身中心、滑冰場、水族館及物流等設施，預計2026年完工。

陳其邁表示，此案是市府推動促進民間參與的具體成果，藉由公私協力推動市政建設，帶動高雄經濟的永續發展，期許未來繼續推動公私合作，積極活化市有資產。

富邦人壽副董事長林福星說，該基地面積約3.85公頃，位於高捷紅線凹子底站及輕軌捷運C24愛河之心站的重要交通樞紐，極具商業發展潛力。建築景觀規劃上，設計了大量的開放空間，可提供居民舒適的休憩場所。

高雄市財政局表示，此案民間投資金額達新台幣375億元，土地管理機關高市府及財政部國有財產署可取得開發權利金78億780萬元及70年租金收入21億元；另預估可創造6000多個就業機會，並增加房屋稅、營業稅及營所稅等稅收。

除了此案，財政局也持續推動「左營區機20公辦都市更新案」、「捷運O10/Y18衛武營站土地開發案」、「捷運橘線O13北側商業區土地開發案」、「岡山行政中心公辦都市更新案」等多件促參招商案，市府盼業者把握機會投資高雄。（編輯：謝雅竹）1110323