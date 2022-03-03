高雄捷運復駛、輕軌局部運轉 全市預計午夜恢復供水

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（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄3日電）興達電廠開關場事故釀全台大停電，高雄市截至下午3時多，仍有逾20萬戶停電；另台水預計今晚午夜12時恢復全市供水。捷運即將復駛，輕軌則採局部運轉加公車接駁。

台電鳳山區處發布訊息表示，全服務區共計78萬2487戶曾停電，截至下午3時50分，在鳳山、鳥松、大寮、仁武等區，還有9萬3947戶仍停電。

台電高雄區處也發布訊息指出，全服務區共108萬282戶曾停電，截至下午3時23分，鼓山、前金、苓雅、新興、三民、鹽埕、梓官、橋頭、楠梓、左營、岡山、仁武、大社、燕巢、湖內、阿蓮、路竹等區，共17萬8672戶未復電。

台灣自來水公司第七區管理處接受中央社記者訪問表示，目前澄清湖淨水場已開始輸水，澄清湖以南地區會陸續以減壓方式恢復供水；而高屏溪攔河堰中午左右開始送電，目前正在充水中，全高雄市預計到今天午夜12時恢復供水。

高捷公司發布訊息指出，高雄捷運已復電，預計下午4時30分全線復駛。輕軌則因還有部分電力尚未復電，已從下午3時30分起先局部營運。

高雄輕軌為圓環形路線，共38站，目前已有26站完工營運，暫時呈U字形，目前從中間的C1籬仔內站至C20台鐵美術館站局部營運，採4列車、30分鐘班距，再逐漸加密班距，保全在車上協助通過無號誌或無義交管制的路口，而C1籬仔內站往右至C32凱旋公園站則以3部公車接駁服務。（編輯：黃世雅）1110303