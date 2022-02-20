電動自行車擦撞輕軌列車逃逸 高捷公司：絕不寬貸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄輕軌19日晚上遭疑似闖紅燈的電動自行車擦撞後逃逸，高捷公司表示，市府捷運局與高捷公司將依法追究絕不寬貸。（高捷公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年2月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）高雄輕軌昨天晚上遭疑似闖紅燈的電動自行車擦撞後逃逸，詳細肇事經過仍待釐清，警方表示將依肇事逃逸偵辦。高捷公司表示，市府捷運局與高捷公司將依法追究絕不寬貸。

警方表示，昨天晚上7時40分，接獲輕軌行控中心報案，指輕軌行經鼓山區大公路口時，與一輛電動自行車發生擦撞，但肇事者卻自行牽起自行車後離去。

員警到場查看後，發現輕軌車頭擦損，但不影響行車安全，經測繪、拍照後，輕軌於晚上7時58分續行。警方表示，初步了解，電動自行車駕駛疑似闖紅燈而肇事，詳細肇事經過仍待釐清，後續將通知肇事駕駛說明，並依肇事逃逸偵辦。

高捷公司今天發布說明表示，昨天晚上輕軌下行列車行經C16文武聖殿站與C15壽山公園站間時，於大公路口遭車輛擦撞，肇事車輛疑為電動自行車。當時列車為綠燈可通行狀態，司機員立即緊急停車，車上乘客沒有受傷。

高捷公司表示，事故初步判斷為騎士未遵守交通號誌燈號闖紅燈，且疑似肇事逃逸。車上旅客清車後步行返回C16車站月台。輕軌列車前方車頭有局部損傷，將回廠進一步檢修，警方完成鑑識後，正線不久即恢復正常營運。

高捷公司表示，後續如警方確定肇事責任並追查出肇事者，高捷公司將會進行求償。針對肇事者的行為，高雄市捷運局與高捷公司將依法追究絕不寬貸。

高雄市捷運局與高捷公司也呼籲用路人，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，勿違規搶快，以免發生事故，肇事逃逸更會加重刑責。（編輯：謝雅竹）1110220