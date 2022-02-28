燈會加連假 高雄捷運、輕軌運量創111年新高

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）今天是228連假最後一天，2022台灣燈會也將於晚間閉幕，據市府車流量資料顯示，多數遊客已於昨午夜前離開高雄，今天車流量比昨天少。另捷運、輕軌連假期間運量則創今年新高。

高雄市交通局對中央社記者表示，228連假期間，進出高雄車流量增加，昨天離開高雄車流量跟一般假日相比約增加10%，主要以來自台南、屏東的車輛為主，昨天深夜11時30分許，中正路往高速公路方向，一度出現車多壅塞情況。

今天截至下午4時，進出高雄車流量沒有比昨天多，不過國道1號鼎金系統至瑞隆路南向及國道10號左營端至鼎金系統雙向車流稍多；國道1號南下369公里處下午3時多還發生多車追撞事故，幸無人傷亡，但一度造成車流回堵近4公里。

高雄捷運、輕軌26、27日運量也創今年以來新高，根據高捷公司統計，26日捷運運量25萬4967人次、輕軌4萬7720人次；27日再攀高，捷運28萬2353人次、輕軌5萬828人次。

高捷公司表示，此次燈會與無人機展演，加上雙主場人流移動，對運量有明顯助益。高捷公司也全力動員，加密輕軌與捷運班距因應，其中輕軌與捷運司機員犧牲假期為運輸服務，以跨年運輸的水準連續出勤，可說是最辛苦的一群。

自國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，捷運、輕軌運量大受衝擊，疫情前捷運日均運量約17.8萬人次，特殊假日約20萬至30萬人次。

今年228連假期間，捷運、輕軌運量創今年新高，甚至恢復疫情前假日水準。不過高捷公司表示，平日仍受影響，以捷運為例，平日僅約10萬人次，約僅恢復為疫情前6成左右。（編輯：黃世雅）1110228