雙捷聯開首部曲O10/Y18站 打造衛武營藝術之丘

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）高捷橘線O10/黃線Y18衛武營站土地開發案，今天舉行招商說明會。期待能以「Take your time，stay one more night.@衛武營」理念，打造「衛武營藝術之丘」開發願景。

這項土地開發案將於3月底正式公告，高市府今天在台北舉辦招商說明會，吸引國內外超過30多家廠商，近60人到場，不乏國內壽險、營建、旅館、文創業者，與會人士踴躍提出建議。

副市長林欽榮致詞表示，此案位於衛武營國家藝術中心正對面，處於苓雅、鳳山交界區位，從國道1號高速公路下來立即進入高雄東區，具有東區門戶指標性優越位置。

林欽榮說，高市府對於藝術文化發展推行不遺餘力，全案基地連結衛武營特商區與台鐵機廠兩處大基地，共生發展形成「鳳山中城」Twin-Midtown，未來開發基地結合周邊包括衛武營藝術文化中、衛武營迷迷村、「K Hub」等文藝資源，打造高雄成為南方嶄新的藝術創造場域及新興藝文產業聚落，帶動區域藝術雙核心發展。期待以「Take your time, stay one more night.@衛武營」理念，打造成為「衛武營藝術之丘」開發願景。

林欽榮說，作為高雄市第二案捷運土地開發案，更是高雄雙捷運聯開首案，基地由橘、黃線交會，透過完善地下連通系統可便捷與結合衛武營藝術文化中心、三井LaLaPort串聯，讓藝術休閒融入便利生活圈。

高市府捷運局新聞稿表示，O10站基地面積約5450坪，基地預估開發量體約8.4萬坪，未來開發總銷金額初估上看350億元，帶動就業機會超過6000人。預計3月底正式公告，備標期間5個月，將以公平、公正、公開評選機制選出商譽、財務及實務經驗兼備最優申請人，共同帶動高捷沿線都市機能改變與再生。（編輯：黃世雅）1110314