高捷黃線延伸前鎮漁港 中央補助756萬元啟動規劃

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）高市府辦理高雄捷運黃線前鎮區公所站延伸至前鎮漁港路網規劃，未來捷運黃線可由前鎮區公所延伸前進至前鎮漁港港區內，讓漁港魚貨買賣批發交易及觀光客出入更便利。

立委賴瑞隆今天發布新聞稿表示，交通部日前核定補助「高雄都會區大眾捷運系統前鎮漁港聯外軌道運輸規劃案」新台幣756萬元，補助市府捷運局辦理捷運黃線前鎮區公所站延伸至前鎮漁港路網規劃，規劃完成後，將再辦理可行性研究。

因應前鎮漁港未來觀光人潮等運輸需求，高捷黃線將延伸前鎮漁港路線列為推動優先路線之一加速辦理。

賴瑞隆表示，行政院之前補助前鎮漁港60億元建設專案，目前各項專案建設陸續進行中，其中建設多功能水產物流大樓及漁港基礎建設，將展現出全國最大遠洋漁港前鎮漁港的魅力。

未來捷運黃線由前鎮區公所延伸前進至前鎮漁港港區內，除讓漁港魚貨買賣批發交易及觀光客出入更便利，賴瑞隆認為，也將對目前多功能水產物流大樓招商能提供更好招商條件，有利於吸引優質品牌廠商進駐營運。

賴瑞隆表示，前鎮漁港泊地共27公頃，條件不輸日本、韓國漁港，未來多功能水產物流大樓落成，及捷運黃線延伸前鎮漁港後，更將有嶄新風貌，民眾也可來漁港看漁船入港、吃漁獲海產。（編輯：謝雅竹）1110411