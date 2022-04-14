高捷橘線O13站聯開案招商 民間投資金額約89億

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高捷橘線O13站土地開發案14日舉行招商說明會，是高雄市政府推出的第3個捷運聯開案。（高雄市捷運局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月14日

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）高捷橘線O13站土地開發案今天舉行招商說明會，並成立廉政平台監督招商過程，這也是市府推出的第3個捷運聯開案，民間投資金額約89億元，未來開發總銷金額初估上看167億元。

市府捷運局近來積極推動捷運聯開案，高捷O4站土地開發案去年簽約、今年動工，是捷運通車14年來首宗聯開案。捷運局近期再推出橘線O10站、黃線Y18衛武營站及橘線O13站土地開發案，並分別於昨天和今天舉行招商說明會。

橘線O13站土地開發案今天舉辦的招商說明會共吸引約30家廠商、40多名業界代表參加，預計近期公告招標。

同時捷運局今天也與法務部廉政署、高雄地方檢察署、橋頭地方檢察署、台灣透明組織協會共同成立廉政平台，盼讓招商程序更公平、公正、透明。

高雄市副市長林欽榮表示，O13站聯開案是市府推出的第3個聯開案，未來再加上衛武營周邊國泰重劃區開發、鳳山車站舊城開發，將可形塑鳳山中城金三角，成為鳳山發展的核心區域。

捷運局表示，O13站聯開案基地位於橘線O13站1號出口，基地約3602.47坪，鄰近大東藝術中心及大東濕地公園等，民間投資金額約新台幣89億元，未來開發總銷金額初估上看167億元，市府預計可分回68億元。

捷運局長吳義隆說，此案土地使用比照商業區，法定容積率630%，可依規定申請捷運容積獎勵，未來審查分為二階段，第一階段為資格標，第二階段為綜合評選。（編輯：謝雅竹）1110414