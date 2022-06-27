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電價若漲成本難負荷 高捷也呼籲中央給予優惠

2022/6/27 14:28
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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）經濟部今天舉行電價費率審議會，用電大戶電價可能上漲。台北捷運公司呼籲中央給予額外折扣，高雄捷運公司也跟進表示，希望中央給予電價費率優惠折扣，以助渡過運量低谷難關。

台北捷運公司今天臨時舉行記者會，呼籲中央通盤考量電價訂價策略，針對軌道公用事業大戶切勿貿然調漲電價，應給予額外折扣，協助北捷渡過難關。

高雄捷運公司今天下午也發布新聞稿表示認同的北捷呼籲，高捷也希望中央主管機關對於電價費率，應給公共運輸軌道業者優惠折扣，以助渡過運量低谷難關。

高捷公司表示，自民國97年營運通車以來，歷經各項營運成本高漲，如基本工資、電價及各類維修備品費用等均漲幅驚人。

但高捷公司秉持企業社會責任，14年來靠落實節能省碳、積極開源節流、多角度經營增加收入，及高雄市政府長期的大力協助，在不調整票價情況下，戮力經營以弭平本業票收虧損。

高捷公司表示，奈何自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，運量自108年的最高點日運量達17.9萬人次，近2年幾近腰斬，日運量僅餘約10萬人次，且未能如其他受疫情影響產業獲得中央實質紓困補貼。

高捷公司強調，高捷已連2年虧損，累計虧損達新台幣7.5億元以上，如電價再次調漲，是雪上加霜。高捷公司為民營企業，如經營成本達12%的用電費用因台電漲價而調升，將是不可承受之重。

因此，高捷附和北捷訴求，呼籲中央主管機關應給予軌道公共運輸業者用電額外優惠，以協助各軌道運輸業者共度難關。

高捷也呼籲，未來在零碳經濟方面考量，民眾轉換運具搭乘大眾運輸的減碳成效，應予轉換成綠色憑證，由捷運公司出售予需要憑證的企業，應可轉換成對於大眾運輸業者的實質鼓勵與補貼，也希望政府納入考量。（編輯：黃世雅）1110627

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