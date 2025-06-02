吳思瑤：中正路改名涉轉型正義 勿與預算混為一談

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（中央社記者王揚宇台北2日電）在野質疑政府哭窮稱沒預算，卻能補助「中正路」改名。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，中正路更名涉及轉型正義，把更改路名與預算刪減混為一談，這是兩個面向的議題。

為推動轉型正義，內政部日前指出，中正路等改名一事已辦理委託研究，研擬相關政策方案，未來將適時與地方政府溝通，並持續辦理各項議題推廣活動，結合民間團體推動促進轉型正義所訂的法定任務。不過，陸續有部分地方首長表態反對，在野黨也質疑中央政府哭窮稱沒預算，卻能大撒幣補助改名。

針對上述議題，吳思瑤在立法院受訪表示，任何道路要更名與預算是兩件事，而且中正路的更名涉及轉型正義，轉型正義在台灣即便立法多年，仍有很長的道路要走。

吳思瑤認為，在道路更名這件事，要落實轉型正義、去除威權崇拜，看起來在台灣社會還需要多一點時間讓社會匯聚共識，她支持、也觀察到內政部長劉世芳所說，讓各地方政府、社會各界達到共識後再來推動，這也凸顯轉型正義的未竟之路在台灣還很漫長。至於把更改路名及預算刪減混為一談，這完全是兩個面向的議題。

媒體追問，監察院秘書長李俊俋因涉公務車私用風波請辭獲准，另有其他監察委員也被爆出有濫用公務車的爭議，是否該一併請辭。

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吳思瑤說，監察院已組成調查小組，就讓此小組好好查辦，而這一連串爭議，確實讓監察院喪失社會的公信力，她認為該查就查、該辦就辦，絕對尊重監察院的作為，但也希望調查能即刻、快速地啟動，且能有具體結果向社會報告。

吳思瑤指出，尊重李俊俋的請辭決定，希望這樣的爭議事件不能再發生，監察院要拿出比標準更高的標準來自我要求，而社會各界這段時間的監督、檢視，監察院都應當反求諸己。（編輯：萬淑彰）1140602