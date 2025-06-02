中正路改名爭議 國民黨：打著人權名號濫花公帑

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（中央社記者劉冠廷台北2日電）內政部擬推全台中正路改名，國民黨今天表示，民進黨打著轉型正義、人權的名號，濫花公帑，花錢又分化社會，怎會只是人權問題。

內政部表示，中正路等改名一事已辦理委託研究，研擬相關政策方案，未來將適時與地方政府溝通，持續辦理各項議題推廣活動，結合民間團體推動促進轉型正義所訂的法定任務。

國民黨上午召開記者會，發言人楊智伃表示，內政部為了鬥爭、搞意識形態，亂花地方預算。改名將嚴重影響人民生活，除了路名要改，還包括戶籍資料、地政資料、稅捐、監理、商業登記、各式帳單、路牌、站牌等通通要改，這到底要花人民多少的納稅錢。

國民黨智庫副執行長凌濤說，內政部長劉世芳說改路名是人權問題，跟預算無關，他說，哪一項跟經費無關，怎麼會只是人權問題。

凌濤表示，他也要問總統賴清德，敢不敢一次全改，包括中央轄管中正紀念堂、中山大學、各地公立國中小學，要不要先改名。如果中正路要改，中山路、經國路、介壽路改不改；要改路名，要不要改區名，監察院位處台北市中正區，要不要也改名。

與會的國民黨新北市議員江怡臻表示，政府刪除新北市30億元的地方性補助款。政府與其花錢改路名，不如花在人行道的改善，把路做好，不要勞民傷財講轉型正義，用轉型正義之名，行黨權體制。

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國民黨台北市議員柳采葳也說，民進黨執政只改路名，不管路權，典型的搞噱頭、不做正事。試問中正路拿掉了，道路就會比較安全嗎，交通一樣是亂成一鍋粥，人民要通順的道路，不是政治標語的過路。

此外，江怡臻與柳采葳也分別向民進黨立委蘇巧慧及吳思瑤喊話，表態是否支持中正路改名，如果不認同，請勇敢站出來說不認同；如果認同，請直接到選區內的中正路、中正街，與當地居民溝通。（編輯：萬淑彰、蘇志宗）1140602