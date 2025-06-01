川普關稅戰施壓iPhone製造去中化 牽動鴻海產線布局

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）美中關稅戰加速蘋果iPhone產能移出中國，儘管第2季大部分銷售美國市場的iPhone產品將由印度生產，不過美國總統川普施壓蘋果回美製造，牽動蘋果組裝代工夥伴鴻海集團全球布局，鴻海擴大印度iPhone產能外，是否在美國設立iPhone產線，市場高度關注。

美中地緣政治緊張局勢加上關稅變數，蘋果（Apple）調整供應鏈產能分布，蘋果執行長庫克（Tim Cook）先前指出，第2季大部分銷售至美國市場的iPhone產品，主要由印度廠區生產，其餘幾乎所有銷售至美國的iPad平板電腦、Mac筆記型電腦、Apple Watch、AirPods耳機等，也會由越南廠區供應。

至於在美國以外市場，庫克坦言，蘋果大部分產品的生產來源地仍以中國為主。

法人調查統計，除了Apple Watch之外，蘋果主要產品包括iPhone、iPad、MacBook等，超過7成產能比重仍集中在中國，其中iPhone產能約有10%至15%比重轉移至印度，85%仍集中在中國。

有關iPad、MacBook、AirPods耳機等，約7成產能比重在中國，雖然Apple Watch約7成產能在越南，但其他部分也在中國。

美國總統川普5月下旬施壓蘋果iPhone回美國製造，否則最快6月底對海外生產iPhone或是其他非美製造手機商加徵至少25%關稅，這不僅加速蘋果iPhone在中國以外產能規劃，也牽動鴻海全球布局藍圖。

關稅壁壘影響大 蘋果攜鴻海擴大印度iPhone產能

蘋果iPhone供應鏈受全球關稅壁壘影響大，面對生產據點分散化的壓力，iPhone供應鏈正加速提升中國以外（China+1）產能比重，這也加速蘋果產品最大組裝代工夥伴鴻海集團擴大印度iPhone產能。

鴻海在2006年進入印度市場，集團當地印度廠區已累積製造iPhone深厚經驗，產品從iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13、iPhone 14，涵蓋至iPhone 15和2024年的iPhone 16，鴻海集團印度廠區主要設在坦米爾那都邦（Tamil Nadu）以及卡納塔卡邦（Karnataka）等地。

證券法人評估，今年底前印度iPhone組裝占蘋果整體iPhone組裝比重，將提升至15%至20%，金融時報報導推測，蘋果計劃最快到2026年，會將所有銷售至美國市場的iPhone全部移至印度組裝。

因應美中貿易戰和關稅戰風險，供應鏈人士向記者透露，鴻海集團目前在中國產能比重，已從先前的9成降至75%左右，中國以外產能比重已提升至25%。

除了擴大印度iPhone產能，供應鏈人士表示，鴻海集團部分iPhone新品導入作業，也轉移至印度。不過，對於上述消息，鴻海表示不評論單一客戶和市場傳言。

外媒在5月下旬報導，鴻海計劃在印度南部坦米爾那都邦興建顯示器模組廠，供應iPhone所需。

外資法人分析，中國立訊精密在印度設廠受限，加上印度塔塔集團在當地製造良率仍有成長空間，鴻海集團在印度的iPhone 組裝地位，對蘋果來說相當關鍵。

蘋果擴中國以外iPhone產能 受限量產時間和市場特性

除了印度，外資法人指出，蘋果也考量另外在美國增加產能（China+2），不過產能到位也需要至少1至2年時間，可能緩不濟急。

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鴻海集團也在巴西設有iPhone產能，但當地生產規模小，主要供應巴西本地需求。DIGITIMES分析師周延指出，巴西當地原物料成本價格較高，且手機上游零組件供應鏈仍未成熟，儘管中國、韓國等手機品牌商在當地設廠，但鴻海巴西廠區以終端組裝為主，擴產與否仍有待觀察。

蘋果也規劃在印尼另設海外生產基地，周延分析，美國對印尼對等關稅稅率高達32%，預期未來蘋果若設立印尼廠區，只能鎖定印尼當地市場銷售。（編輯：林淑媛）1140601