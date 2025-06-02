傳Android 16更新6/3釋出 AI新功能搶先用

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（中央社記者吳家豪台北2日電）為了讓硬體製造商在年底銷售旺季前有更多時間優化系統，Google一改常態調整Android作業系統更新時間，從以往秋季提前到上半年。外媒消息指出，最新一代Android 16更新將於6月3日釋出，Google旗下Pixel手機與平板電腦可搶先使用最新人工智慧（AI）功能。

根據科技媒體Wccftech報導，Google將於6月3日開始推送Android 16更新，較往年提早數個月時間。儘管所有品牌的硬體裝置最終都能更新Android 16，但Google往往會讓自家Pixel裝置享有優先更新的福利。

Google尚未正式宣布Android 16釋出時間，不過先前已揭曉相關新功能，將把AI助理Gemini的應用範圍，從手機擴展到手錶和車載系統等更多裝置。

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例如，在未來幾個月內，Gemini預計導入採用Wear OS作業系統的智慧手錶，在不方便使用手機的情況下，只需要開口說話就能啟用Gemini，不需要在狹小的螢幕上打字，或擔心打錯字無法正確下指令。

Gemini也將在未來幾個月內開始支援Android Auto車載系統，並逐步拓展至內建Google服務的車輛，透過自然對話就能讓Gemini理解使用者的需求，例如通勤時請Gemini摘要今天的新聞重點，在開車時可以更專注於路況。（編輯：楊凱翔）1140602