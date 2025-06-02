頑童新歌獻給生命裡出現過的人 7月小巨蛋唱4天

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（中央社記者陳怡璇台北2日電）頑童MJ116回歸在即，宣布將於小巨蛋開唱4場，分別為7月19、20、26、27日，門票6月7日正式開賣；新曲「Here We Are」是3人一路走來的默契告白。

唱片公司今透過新聞稿分享，頑童MJ116「OGS」專輯回歸在即，全新單曲「Here We Are」來自瘦子在家裡喝了點小酒，一邊想著走過的風景一邊順著情緒而寫。大淵第一次聽到Demo就直呼：「這首歌很有溫度、很有畫面。」小春覺得跟著旋律自然會跟著倒帶回顧至今走過的路，就像是在腦海裡濾過一遍人生。

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頑童繼續做音樂的動力是家人、彼此，還有一直支持著他們的歌迷，「Here We Are」這首歌不只是寫給自己，也是獻給那些曾經在生命裡出現過的人，不論是好是壞，都是構成現在頑童的重要拼圖。

「頑童MJ116 OGS演唱會」共舉辦4場專場演出，7月19日晚間7時30分、20日下午4時30分、26日晚間7時30分，27日下午4時30分。門票將於6月7日正式開賣，本色會員可於5月29日至6月3日填寫「優先購票確認問卷」，搶先於6月7日上午10或11時開放的時段購票。（編輯：李亨山）1140602