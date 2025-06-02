NSO東京演出 李逸洋：李登輝交響曲日本首演意義重大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠、戴雅真東京2日專電）NSO國家交響樂團「來自台灣」日本巡演音樂會今天在東京三得利音樂廳演出，曲目包括作曲家金希文為緬懷已故前總統李登輝所創作的「第五號交響曲」。駐日代表李逸洋表示，這是李登輝交響曲第一次在日本演出，意義重大。

NSO繼2023年之後再度登日，陣容與規模更大，場場演出不同曲目。繼5月31日在熊本、6月1日在大阪之後，2日在東京知名的三得利音樂廳、4日在東京歌劇城音樂廳演出。

今晚演出曲目，包括由小提琴家黃俊文演奏貝多芬「小提琴協奏曲」、世界首演客委會委託作曲家陳可嘉創作的「家的呼喚」，以及金希文「第五號交響曲—向李登輝總統致敬」的第3與第4樂章。李登輝基金會董事長李安妮、賴國洲夫婦，日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠、「日華議員懇談會」會長古屋圭司、國會議員赤松健，以及美國駐日大使館新聞兼文化交流公使恩斯特（Daniel Ernst）等貴賓到場欣賞演出。

安倍昭惠聽完上半場小提琴家黃俊文的演奏後表示，「真的很精彩，這是我第2次聆聽（NSO）的演奏，今年又能聽到這麼棒的演奏，能與李安妮在日本再度相會、一起聽演奏，真的感到非常高興。」

李逸洋接受台媒聯訪時表示，今天是NSO第一次在日本世界級頂尖的音樂廳三得利廳演出，特別是曲目包括台灣作曲家金希文的「第五號交響曲」，又稱為李登輝交響曲的第3、第4樂章，向民主致敬，「此曲是首度在日本演奏，意義非常重大」。

他表示，「李登輝先生在日本人心目中的地位無比崇高。我們可以從這首曲子裡面感受到李前總統領導台灣民主化，過程非常艱辛、挫折，但他靠著個人無比的睿智以及台灣社會的強韌性格，一一克服難關，散發出光、熱、魅力交織的力量，帶領台灣邁向美麗、希望的前景。」

李逸洋表示，客委會特別委託作曲家陳可嘉創作的「家的呼喚」，細膩描寫客家族群對鄉愁的情懷，2首曲子都是採取交響樂與合唱團一起演出的方式，聽眾可以感受到很強烈的震撼力和感染力，「把台灣的聲音帶到世界，希望世界能夠聽得見台灣。」

李逸洋表示，能夠和日本進行音樂的交流非常棒，將台灣的聲音傳達出去，讓台灣和日本原本就非常深厚的情誼更加強化、更加豐富，透過音樂交流是非常好的橋梁。

音樂會開始前，李逸洋與安倍昭惠在貴賓室會談。李逸洋提到，安倍昭惠談到先前與俄羅斯總統蒲亭的會面。

李逸洋表示，安倍昭惠2天前剛從俄羅斯回國，她提到正在「走安倍的道路，運用自己的影響力」。她沒有直接向蒲亭轉達說不要戰爭，而是用另外一種方式，表示希望人類可以更和平。

李逸洋說，儘管日本與俄羅斯關係緊張，但是她依舊努力嘗試追求和平。「當然很多人會對她有所誤解，但我也對她說，選擇以另一種方式來追求和平，或許過程會比較艱苦、容易受到誤解，但是這條路是很值得走的。我對她表示敬意。」

透過 Google News 追蹤中央社

李逸洋也提到，他向安倍昭惠介紹客家樂曲，她詢問客家族群的特性是什麼，「我特別跟她解釋客家的硬頸精神、勤奮努力，以及台灣是民族大融合。」

由於安倍昭惠對兒童教育感興趣，不久前才在和歌山縣參加兒童音樂會。李逸洋表示，「我特別介紹，台灣的原住民小朋友有天賦、音樂性，能到世界各國表演，不久前才在教廷表演，是天籟之聲，這是上帝賜給原住民最好的禮物，有機會也希望她能邀請原住民小朋友來日本表演。」（編輯：陳慧萍）1140602

NSO國家交響樂團「來自台灣」日本巡演音樂會2日在東京三得利音樂廳演出，美國駐日大使館新聞兼文化交流公使恩斯特（Daniel Ernst，前排左3）、「日華議員懇談會」會長古屋圭司（後排左3）等人到場欣賞。中央社記者楊明珠東京攝 114年6月2日

NSO國家交響樂團「來自台灣」日本巡演音樂會2日在東京三得利音樂廳演出，前日本首相安倍晉三遺孀安倍昭惠（左）與李登輝基金會董事長李安妮合影。中央社記者楊明珠東京攝 114年6月2日