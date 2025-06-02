安倍昭惠：期待「AI安倍晉三」與「AI李登輝」對話

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（中央社記者楊明珠、戴雅真東京2日專電）日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今天出席日本李登輝之友會在東京舉辦的活動，會中播放「AI李登輝」吟唱的「化為千風」，讓安倍昭惠等不少來賓感動落淚。安倍昭惠也表示，已經委託友人製作「AI安倍晉三」，期待未來重現兩人對談場面。

李登輝基金會董事長李安妮和安倍昭惠在3月被委任為日本李登輝之友會（李友會）的榮譽顧問，李友會今天召集會員發表這項人事，也為兩人提前慶生。

李安妮生日在6月9日，剛好是安倍夫婦的結婚紀念日，而安倍昭惠的生日則是隔天的6月10日。李安妮今天表示，她是這兩年才發現這個巧合，深覺人與人的緣份真的非常不可思議，她和昭惠的生日只差一天，不過兩人的年齡差了12年，生肖都屬馬，也自然而然以姊妹相稱。

安倍昭惠同樣相信緣份，她補充，婆婆安倍洋子的生日是6月14日，和美國總統川普是同一天。

安倍昭惠5月29日訪問莫斯科與俄羅斯總統蒲亭會談，在日本引發很大話題。兩人會面被俄羅斯國營電視台報導，還強調了安倍晉三生前與蒲亭的良好關係。另一個備受關注的是會面場所，蒲亭與安倍昭惠見面的房間，曾用於他和法國總統法馬克宏、德國前總理蕭茲等人會談。用來接待她的俄羅斯豪車Aurus曾被蒲亭送給北韓領袖金正恩。

安倍昭惠在莫斯科造訪了著名的莫斯科大劇院（Bolshoi Theatre），那是安倍晉三與蒲亭在2018年互辦國家年，促進文化交流時選定的地點。其實，安倍昭惠一直持續走訪與亡夫有關的地點，像是她與美國總統川普夫婦一同造訪的海湖莊園，以及蒙古的日本人慰靈碑等地。

從俄羅斯返回日本後，安倍昭惠前往加賀市為爭取4連任、相當挺台的加賀市長宮元陸造勢。加賀市是台南市的友誼市，還發起「日台共榮首長聯盟」，由宮元擔任會長，下午參加李友會活動，晚上則將出席NSO國家交響樂團音樂會。

李安妮今天在活動中報告「數位李登輝」的推動進度，也播放了一段與「AI李登輝」的對話。

「AI李登輝」以國台日英4聲道進行自我介紹，長年擔任李登輝秘書的早川友久說，逼真程度連他都分辨不出來，以為是播放了以前的錄音帶。不過對於「AI李登輝」演唱的「化為千風」，李安妮則吐槽說，「一聽就知道是AI唱的，因為爸爸會走音」，讓原本淚眼婆娑的安倍昭惠破涕為笑。

安倍昭惠提到，目前有一群年輕人正在推動安倍數位博物館計畫，她也委託友人製作「AI安倍晉三」，因為才剛著手，不知道成果將會如何，希望到時能夠重現AI李登輝與AI安倍晉三的對話。

她表示，雖然沒有見過李前總統，年輕時也只和安倍造訪過一次台灣，但在安倍過世後她數度訪台，每次都很暖心，「台灣的姊姊（李安妮）」就像家人一樣歡迎她。

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安倍昭惠指出，李登輝比日本人更像日本人，而她身為日本李登輝之友會的榮譽顧問，會努力讓更多日本人知道與認識李登輝，因為台灣就像她的另一個家鄉。

李安妮贈送安倍昭惠兩環相扣的項鍊，象徵兩人永遠不分開的姊妹情誼；安倍昭惠回贈印有安倍前首相與李前總統合影的玻璃杯，紀念兩位先人對台日與全世界的貢獻。（編輯：高照芬）1140602

日本李登輝之友會2日舉辦聚會，李登輝基金會董事長李安妮在會中發表「數位李登輝」的推動進度，與會的日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠相當關心，拿起手機記錄。中央社記者楊明珠東京攝 114年6月2日

日本李友會2日舉辦聚會，替6月9日生日的李登輝基金會董事長李安妮（第一排中），以及6月10日生日的日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠（第一排右4）提前慶生。中央社記者楊明珠東京攝 114年6月2日

日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠（左）2日出席日本李登輝之友會在東京舉辦的活動，李登輝女兒李安妮致贈項鍊，安倍昭惠回贈印有日本前首相安倍晉三與李前總統合影的玻璃杯。中央社記者楊明珠東京攝 114年6月2日