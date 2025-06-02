東部海岸發現疑似古「海嘯石」 啟發海嘯風險評估

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（中央社記者李先鳳台東縣2日電）台東大學研究團隊於東海岸調查，發現散布於海岸岩棚帶上巨型移動岩塊，明顯異於日常波浪、風蝕或崩塌所造成地貌，初判極可能為過去歷史海嘯所遺留「海嘯石」證據。

國立台東大學地球系統科學研究中心主任楊義清發布訊息表示，近日率領研究團隊在台東海岸的都蘭、都歷與基翬3地進行古海嘯遺跡調查時所發現，地點包括都蘭溪北側的岸緣大型火山角礫岩、都歷及基翬海岸上出現的大型火山圓礫塊，皆與「疑似海嘯遺跡」相互呼應，目前仍須進一步分析驗證確認。

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楊義清指出，這些巨石部分長達數公尺，重量可達數噸以上，且與周邊母岩斷裂線不符；初步推估其運移機制非地滑或風浪所致，而可能為歷史海嘯或遠洋震波能量所搬運而上。

研究團隊是與國立中央大學水文與海洋科學研究所教授吳祚任合作，重建台灣東部古海嘯紀錄（Paleotsunami Record），此次疑似「海嘯石」發現對於東部海岸海嘯風險評估具有重要啟發，未來更可藉由吳祚任在海嘯模擬研究成果，強化沿岸社區對海嘯預警與防災規劃的認知與準備。（編輯：陳仁華）1140602