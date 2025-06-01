NSO日巡到大阪 橘高校學子成粉絲要向指揮多學習

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（中央社記者趙靜瑜大阪1日電）NSO國家交響樂團今天前往日本大阪舉行「來自台灣」日本巡演音樂會，表現出色。台日友好的橘高校吹奏樂部到場欣賞，當起樂迷要向指揮多學習。

經過一夜休息，在音樂總監準‧馬寇爾（Jun Märkl）指揮之下，NSO國家交響樂團在大阪交響音樂廳的音樂會拿下了美好的成績單。

大阪交響音樂廳建造於1982年，是日本第一個專屬於古典音樂演出的音樂廳，觀眾席宛如圓形劇場般包圍整個舞台，場地殘響約2秒，可以說是音響效果非常好的演出場地。

音樂會上半場以台灣作曲家蕭泰然「來自福爾摩沙的天使」揭開序幕，情感到位，台下有台灣樂迷悄悄拭淚。

緊接著，馬寇爾與小提琴家黃俊文合作貝多芬的「D大調小提琴協奏曲」，黃俊文火候恰到好處，琴弓摩擦琴弦時的音樂爆發力，好像快要燃燒起來，表現精彩。

從岡山前往大阪聆聽音樂會的劉生容紀念館館長三船文彰表示，黃俊文今天的演出就像是和貝多芬對話，「他將這首小提琴協奏曲雕琢成一顆非常漂亮的寶石，絕對是世界級演奏家的水準」。

下半場，樂團傾力而出，馬寇爾率領NSO與日本女高音森麻季演出馬勒的「第四號交響曲」，理性與感性兼具。馬寇爾火力全開，有時宛如芭蕾舞者跳躍，有時又像運動員矯健，拍點清楚，也讓樂團有了最好的表現力。

橘高校吹奏樂部特別顧問梅本裕、顧問岡崎龍一、副顧問菊地昭男、部長大山與指揮井上，前來欣賞，大山感動地說：「從第一個音開始，整場演出就像把我的心包裹起來，溫暖又舒服。」

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井上說，指揮準．馬寇爾全身投入演出，讓她震撼不已，「現在的我只能聽從老師的指導，希望將來能夠跟指揮一樣用全身帶動氣氛」。

到場的嘉賓包括駐大阪辦事處處長洪英傑，眾議員和田有一郎、森山浩行，大阪府議會議員杉江友介，僑領國策顧問陳天隆、僑務委員林裕恆、大阪中華總會會長郭重信與神戶華僑總會會長高四代等。（編輯：管中維）1140601

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