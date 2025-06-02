新版「與恐龍共舞」上線 窺見6種恐龍生存史詩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北2日電）BBC推紀錄片「與恐龍共舞」，此片分成6集依序播映，每一集以嶄新視角生動呈現6種非凡恐龍的生存史詩故事，帶領觀眾穿越恐龍統治地球的8400萬年時光。

紀錄片「與恐龍共舞」（Walking With Dinosaurs）睽違25年正式回歸，此片最初於1999年推出，結合當時先進電腦技術及電子動畫技術，開創恐龍自然史先河；本次製作團隊更加入真實恐龍化石發掘現場，依循最新出土科學證據製作特效，展現與1999年版本不同真實感，讓觀眾直觀感受這些科學證據如何被發掘與重現。

透過 Google News 追蹤中央社

總製片人透過新聞稿表示：「這部系列片既具開創性，又兼具娛樂性與科學性，我們希望觀眾前一秒還在為劇情緊張得提心吊膽，下一秒就被震撼得目瞪口呆。在這部新系列中，我們呈現的恐龍全都基於當下最新發現科學證據，觀眾將親臨恐龍化石發掘現場，與那些揭開遠古謎團的『恐龍獵人』相遇。」

「與恐龍共舞」可透過有線電視18頻道、中華電信MOD252頻道，以及串流平台MyVideo–BBC Player、Hami Video、CATCHPLAY隨選收看。（編輯：陳仁華）1140602