加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
川普禁哈佛招國際生 外交部：暫未影響台生續與美協調
首頁 / 產經

元大金子公司高層大風吹 翁健兼任人壽董事長

2025/6/2 21:03（6/2 21:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
元大金2日公告各子公司高階主管人事案，元大人壽董事長由現任金控總經理翁健（圖中黑衣）接任。（中央社檔案照片）
元大金2日公告各子公司高階主管人事案，元大人壽董事長由現任金控總經理翁健（圖中黑衣）接任。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北2日電）元大金今天公告各子公司高階主管人事案，其中，元大人壽董事長由現任金控總經理翁健接任。元大金表示，象徵金控對人壽子公司的支持，持續以傳統型商品和投資型商品雙主軸發展。

元大金今天代人壽、創投、證券、證金、投顧、保經等子公司公告高階主管人事案，自即日起生效，至於金控則將在6月13日召開股東常會選出新一屆董事。

元大金表示，元大人壽董事會選任翁健為新任董事長，原董事長江朝國因董事任期屆滿卸任，人壽總經理則由郭軒岷續任。翁健同時為元大金總經理，具備法律專業背景，並致力子公司的資源整合、綜效提升，此次接任元大人壽董事長，象徵金控對子公司的支持。

元大金表示，元大人壽順應高齡化趨勢及利率環境，經營方向持續以傳統型商品和投資型商品雙主軸發展，並繼續擴大業務量能、強化核心通路，確保順利接軌國際制度。

元大創投董事長由元大證券執行副總經理林佩宸接任，原任董事長陳麒漳任期屆滿。元大金說明，林佩宸6月起亦擔任元大金法金事業處副執行長，具備超過30年的承銷及投資銀行專業資歷，擅長資本市場籌資等領域。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

元大金進一步指出，元大證金董事長由吳杰接任，原任董事長龔紹興因任期屆滿卸任。吳杰同時為元大投顧副董事長，曾任元大金策略長、數金長等職務，也曾任元大證金副董事長。

至於核心子公司元大證券，董事長陳修偉、副董事長王義明2人均續任；元大投顧董事長也由胡睿涵續任，元大國際保經董事長則由張詩雅續任。（編輯：林家嫻）1140602

任元大
元大金6/13改選 公布5董事4獨董提名名單
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：