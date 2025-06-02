元大金子公司高層大風吹 翁健兼任人壽董事長

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（中央社記者羅元駿台北2日電）元大金今天公告各子公司高階主管人事案，其中，元大人壽董事長由現任金控總經理翁健接任。元大金表示，象徵金控對人壽子公司的支持，持續以傳統型商品和投資型商品雙主軸發展。

元大金今天代人壽、創投、證券、證金、投顧、保經等子公司公告高階主管人事案，自即日起生效，至於金控則將在6月13日召開股東常會選出新一屆董事。

元大金表示，元大人壽董事會選任翁健為新任董事長，原董事長江朝國因董事任期屆滿卸任，人壽總經理則由郭軒岷續任。翁健同時為元大金總經理，具備法律專業背景，並致力子公司的資源整合、綜效提升，此次接任元大人壽董事長，象徵金控對子公司的支持。

元大金表示，元大人壽順應高齡化趨勢及利率環境，經營方向持續以傳統型商品和投資型商品雙主軸發展，並繼續擴大業務量能、強化核心通路，確保順利接軌國際制度。

元大創投董事長由元大證券執行副總經理林佩宸接任，原任董事長陳麒漳任期屆滿。元大金說明，林佩宸6月起亦擔任元大金法金事業處副執行長，具備超過30年的承銷及投資銀行專業資歷，擅長資本市場籌資等領域。

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元大金進一步指出，元大證金董事長由吳杰接任，原任董事長龔紹興因任期屆滿卸任。吳杰同時為元大投顧副董事長，曾任元大金策略長、數金長等職務，也曾任元大證金副董事長。

至於核心子公司元大證券，董事長陳修偉、副董事長王義明2人均續任；元大投顧董事長也由胡睿涵續任，元大國際保經董事長則由張詩雅續任。（編輯：林家嫻）1140602