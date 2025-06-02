3日鋒面影響全台有雨 6日起各地防35度高溫
2025/6/2 17:55（6/2 18:07 更新）
（中央社記者張雄風台北2日電）氣象署表示，3日、4日鋒面影響，全台有雨，西半部防大雨；5日鋒面南移巴士海峽，但午後對流旺盛，仍有局部大雨發生；6日至10日悶熱，高溫約32至35度，午後雷陣雨範圍廣。
中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，今晚至明天清晨仍然偏西南風，南高屏地區仍要留意局部大雨。預估明天白天鋒面就會開始影響北台灣，隨著鋒面由北而南移動、滯留，全台有雨，西半部及午後各地山區有局部大雨發生。
劉沛滕表示，4日仍受鋒面影響，但鋒面位置偏向南台灣，中南部、東部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，北部及東北部地區為短暫陣雨；西半部地區仍有局部大雨發生的機率。
劉沛滕指出，5日鋒面逐漸南移至巴士海峽，東半部降雨較全面，易有短暫陣雨或雷雨；西半部降雨範圍略為縮小，有局部短暫陣雨或雷雨，配合午後對流旺盛，西半部仍有局部大雨發生的機會。
劉沛滕說，6日起轉為偏南風，南部、東半部有局部短暫陣雨，天氣偏悶熱，各地有午後雷陣雨、且降雨範圍廣，預估類似的天氣會持續至10日。
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溫度方面，劉沛滕提到，明天鋒面南下，各地會因降雨而略為降溫，預估最涼的時間會是4日，北部全天約攝氏22至25度，5日氣溫就會略為回升，6日起各地高溫約34、35度左右。
劉沛滕提醒，今晚明晨金門及馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度；今晚至明天全天，新北至彰化、屏東、台東（含綠島、蘭嶼）及金馬地區要留意8級強陣風。（編輯：吳素柔）1140602
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