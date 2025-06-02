台電：夏月用電成長4成 住宅月均電費增至1079元

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（中央社記者劉千綾台北2日電）夏月電價6月1日開始實施，台電表示，因冷氣使用增加，夏月用電量約比非夏月成長4成，平均每戶月電費增至新台幣1079元。此外，全台383萬戶每月平均用電在120度以下，完全不受影響；另有521萬戶每月用電量約在121至330度，夏月電價每度增加幅度僅0.29元。

台電副總經理兼發言人蔡志孟今天表示，為反映夏天電力負載成本，在全年平均電價不變的基礎下，夏月電價較高。根據統計，夏月的住宅用戶每月電費平均較非夏月增加478元，其中351元（73%）來自用電量增加，以及夏月電價增加的部分為127元，占約3成（27%）。

蔡志孟進一步說明，2024年住宅每戶平均每月用電量約346度，其中在非夏月期間每戶平均月用電量是305度，夏季6至9月因氣溫上升，導致每月用電量增加至428度，電費為1079元，相較於非夏電量高出約4成，也使每月電費平均增加約478元。

台電表示，每年6至9月仿效國際間美國、日本、英國等電業，推動夏月電價制度，自1989年實施至今已超過30年。

台電強調，夏月電價制度實施並非調漲電價。由於夏月用電大幅增加，為反映夏月與非夏月間供電成本差異，台電在維持電價費率審議會審定全年平均電價不變的基礎下，調升供電成本較高的夏月電價，同時調降供電成本較低的非夏月電價，並透過價格差別引導用戶，以提升用電效率及促進節電。

台電進一步說明，夏月電價僅影響每個月用電120度以上（一期2個月用電240度）的電費，根據台電統計，全台383萬戶每月平均用電在120度以下，如維持平時用電情況，則完全不受夏月電價影響。

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此外，有521萬戶每月用電量約在121至330度，夏月電價時間內每度受影響幅度僅為0.29元。主要影響為每月用電超過1000度的用戶，約占整體用戶比例2.6%。

在節電方面，蔡志孟表示，夏天用電成長主要來自空調使用，建議冷氣溫度設定不要太低，每低攝氏1度，多耗6%電力，可控制溫度介於攝氏26至28度，同時搭配電風扇。此外，每隔2至3週清理濾網，可節省近10%用電量，也建議民眾選購具有節能標籤的冷氣，節電效率最好。（編輯：林家嫻）1140602