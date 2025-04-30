節能家電退稅最高2000元 擬延長至116年底

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（中央社記者賴于榛台北30日電）行政院會明天擬通過貨物稅條例第11條之1修正草案，將購買節能電器每台最高減徵貨物稅新台幣2000元措施，延長實施至民國116年12月31日止；草案也增訂，行政院得視實際推展情況延長一次、最多2年。

現行節能家電退稅措施是針對民眾購買經核定能源效率分級為第1級或第2級的新電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台最高減徵貨物稅新台幣2000元，實施期間至今年6月14日。

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為持續創造節電效益、抑低二氧化碳排放及節省民眾電費負擔，對整體社會經濟具正面效益，以達2050淨零排放路徑及策略目標，政院人士今天指出，行政院會明天擬通過貨物稅條例第11條之1修正草案，延長購買節能電器退還減徵貨物稅實施期限至116年12月31日止。

草案也增訂，行政院得視實際推展情況延長一次，並以2年為限，也就是節能家電退稅措施最多可彈性延長至118年底為止，不過，草案仍須經立法院審議通過。（編輯：謝佳珍）1140430