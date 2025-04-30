加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
東部快鐵計畫 陳世凱：安全考量時速無法達到160公里
首頁 / 政治

節能家電退稅最高2000元 擬延長至116年底

2025/4/30 14:32（4/30 14:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院會5月1日擬通過貨物稅條例修正草案，將購買節能電器每台最高減徵貨物稅新台幣2000元措施，延長實施至民國116年12月31日止。圖為民眾在量販店選購冷暖氣機。（中央社檔案照片）
行政院會5月1日擬通過貨物稅條例修正草案，將購買節能電器每台最高減徵貨物稅新台幣2000元措施，延長實施至民國116年12月31日止。圖為民眾在量販店選購冷暖氣機。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北30日電）行政院會明天擬通過貨物稅條例第11條之1修正草案，將購買節能電器每台最高減徵貨物稅新台幣2000元措施，延長實施至民國116年12月31日止；草案也增訂，行政院得視實際推展情況延長一次、最多2年。

現行節能家電退稅措施是針對民眾購買經核定能源效率分級為第1級或第2級的新電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台最高減徵貨物稅新台幣2000元，實施期間至今年6月14日。

google news透過 Google News追蹤中央社

為持續創造節電效益、抑低二氧化碳排放及節省民眾電費負擔，對整體社會經濟具正面效益，以達2050淨零排放路徑及策略目標，政院人士今天指出，行政院會明天擬通過貨物稅條例第11條之1修正草案，延長購買節能電器退還減徵貨物稅實施期限至116年12月31日止。

草案也增訂，行政院得視實際推展情況延長一次，並以2年為限，也就是節能家電退稅措施最多可彈性延長至118年底為止，不過，草案仍須經立法院審議通過。（編輯：謝佳珍）1140430

立法院
立委民團籲教育部與勞動部合力 制定勞動教育促進法荷蘭國王節酒會 吳志中肯定台荷關係蒸蒸日上
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：