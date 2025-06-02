天氣炎熱長戴安全帽 頭皮毛囊炎患者增加

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）天氣炎熱，有皮膚科醫師發現，近期門診患者中，因長時間戴安全帽所引發的皮膚疾病個案明顯變多，頭皮毛囊炎患者增加2成。醫師並提醒民眾含類固醇藥膏別亂擦，以免皮膚抵抗力降低。

阮綜合醫院皮膚科醫師劉昭宏說，安全帽材質通常不散熱，近期門診患者中，因為長時間戴安全帽所引發的皮膚疾病個案明顯變多，尤其是頭皮毛囊炎患者就增加2成，其中營建工地工人、外送員、業務員等族群更須多注意。

劉昭宏說，毛囊炎是體表毛囊感染細菌引起的化膿性炎症，身體任何有毛孔的部位都可能發生，最常見頭皮、前胸、後背、臀部、大腿、上臂等處，會呈現一顆顆紅色丘疹或膿皰，造成痛、癢症狀，未妥善治療則會擴散。

不同部位的毛囊炎感染因素不盡相同，若體質容易流汗又常穿著過緊和不吸汗的衣褲，就容易使胸背、腋下或臀部的皮膚毛囊長期浸漬在汗液中，滋生細菌。又或是習慣常擦髮膠、髮蠟，加上戴著安全帽，頭皮罹患毛囊炎機率更高。

劉昭宏說，輕度毛囊炎通常2週自行痊癒，若發生變紅、腫脹、發熱、更痛，甚至擴散，就應盡快就醫檢查。一般治療或控制毛囊炎，醫師會開立局部外用消炎藥、A酸、水楊酸製劑等或照光治療，並配合口服藥物，通常1週內可痊癒。

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阮綜合醫院今天透過新聞稿指出，要預防毛囊炎，應避免身體局部處於悶溼高溫狀態，少穿緊身或質料不通風衣褲，頭髮也不要塗抹過多油性保養品、造型劑等；並要適度清潔皮膚和毛髮，當皮膚出現傷口清潔時要謹慎處理，減少細菌入侵機會。

此外，阮綜合醫院表示，長期或過多使用特殊藥物如類固醇，或作息熬夜不規律、飲食高油高糖，都可能造成抵抗力下降，連帶降低皮膚的免疫功能，提高毛囊炎發病率。民眾不可過度倚賴類固醇治療疾病，以免造成皮膚抵抗力降低後疾患更嚴重。（編輯：張雅淨）1140602