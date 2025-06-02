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關廟運動公園風雨球場波折多 立委會勘確定處理方向

2025/6/2 18:23（6/2 19:41 更新）
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民進黨立委王定宇（左1）2日在台南關廟運動公園辦理會勘，盼儘速確定土地管理權與使用者等相關責任，讓新建風雨球場順利啟用。（王定宇服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月2日
民進黨立委王定宇（左1）2日在台南關廟運動公園辦理會勘，盼儘速確定土地管理權與使用者等相關責任，讓新建風雨球場順利啟用。（王定宇服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月2日
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（中央社記者楊思瑞台南2日電）民進黨立委王定宇今天針對關廟運動公園興建風雨球場案辦理會勘，王定宇指出，因土地管理權與使用者等問題協調許久，將儘速協助確定相關責任，讓風雨球場順利啟用。

王定宇表示，關廟運動公園風雨球場土地座落地點為教育用地，但使用者卻是民政系統的區公所與一般民眾，且土地中有一筆為國有財產署所有，在管理權與使用者角色不同情形下，到底是循教育體系申請經費補助，或循民政體系申請經費興建，一直難以解決。

王定宇強調，歷經多次協調，在2022年底找出可行解決方案，並於2023年，由關廟國中與業者簽約開工，目前主體工程都已完成，待台電公司完成配電後，地方民眾引頸期盼的風雨球場就可使用。

他說，風雨球場旁有新建社區，加上緊鄰社區土地屬國有財產署，未徵得同意前無法興建頂蓋，因此原規劃緊鄰新建社區的籃球場維持露天狀態，並在未來爭取到隔音牆設施後，要求明訂於維護管理或認養合約中，避免民眾運動影響社區居民生活。

王定宇指出，當工程順利進行時，卻有外地民代在未知會原協調人及處理單位情況下，逕行召開協調會，且未取得國有財產署同意，自行要求業者在國有財產署土地位置上加蓋1面風雨球場，造成現今用電、管理與產權方面困擾。

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他說，新增風雨球場距離社區很近，將來除噪音擾民難解以外，光電業者在未經法定程序下，因這面球場增加收益，恐怕也會有問題。

王定宇指出，關廟運動公園風雨球場歷經3、4年協調，克服種種困難，希望不要因為有人不了解狀況，做了錯誤介入，而衍生出如何合法化，甚或是否面臨拆除難題，今天參與會勘單位已確定日後處理方向；他將儘快再召開協調會，確定相關責任，讓風雨球場早日啟用。（編輯：陳仁華）1140602

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