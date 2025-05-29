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立院厚生會跨領域平台 致力因應氣候變遷醫療挑戰

2025/5/29 14:12
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（中央社記者郭建伸台北29日電）立法院厚生會今天舉行「健康醫療永續發展推動委員會」成立大會，設定提升全民健康永續、強化醫療減碳治理等目標。委員會召集人、國民黨立委萬美玲說，氣候變遷等問題衝擊健康醫療體系，成立跨領域委員會將是重要里程碑。

為因應氣候變遷對全民健康造成的衝擊，立法院厚生會與財團法人厚生基金會邀集醫療、環境、金融教育等10位專家學者跨領域組成「健康醫療永續發展推動委員會」，由萬美玲擔任召集人、國立陽明交通大學校長林奇宏擔任主任委員。

健康醫療永續發展推動委員會舉行成立大會暨第一次專家會議，探討全球氣候變遷下的健康衝擊、醫療人力短缺、綠色金融等議題，並羅列提升全民健康永續、強化醫療減碳治理、可持續的健保財務與醫護人力、運用永續資金推動醫療體系的減碳轉型等4大目標。

萬美玲致詞表示，成立委員會是極具指標性的里程碑，也是台灣醫療政策跨出關鍵一步的重要時刻，包含氣候變遷、人口高齡化、慢性病盛行以及資源分配不均等問題，已對健康醫療體系帶來前所未見壓力。

她說，台灣引以為傲的健保制度與醫療體系守護民眾安全，但30年過去，這套體系逐漸浮現許多壓力與限制，例如醫院經營的財務永續，碳排帶來環境負擔，醫護人員長期短缺等。

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萬美玲表示，未來的醫療應該要如何改革如何轉型，才能夠照顧好現在的患者，並守護下一代的健康跟生活的品質，這是健康醫療永續發展推動委員會成立的主因。

擔任委員會委員的總統府國策顧問簡文仁表示，健康台灣是全民願望，也是藍綠白共識，這不僅是各政黨、各部會的目標，也必須透過跨領域、跨部會、跨黨派、跨世代共同思考。（編輯：萬淑彰）1140529

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