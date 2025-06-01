加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際

被判壟斷線上搜尋 Google：將提出上訴

2025/6/1 13:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山31日綜合外電報導）線上搜尋龍頭谷歌（Google）今天表示，將針對Google非法壟斷線上搜尋市場的裁決提出上訴。前一天，這家科技巨頭也敦促美國聯邦法官撤銷強制Google分拆Chrome瀏覽器的建議。

法新社報導，Google在社群平台X寫道：「我們將等待法院的意見，我們仍然堅信法院最初的裁決錯誤，並期待最終的上訴。」

聯邦法官2024年夏天作出判決，認定Google非法建立並維持它在網路搜尋的壟斷地位。

美國司法部如今要求進行的補救方案，有可能讓網路版圖改頭換面：一是Google出脫Chrome瀏覽器，二是禁Google與手機製造商達成預設安裝該搜尋引擎的獨家協議。

美國司法部同時要求，總部位於加州的Google強制分享生成Chrome搜尋結果的數據。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

Google今天表示，美國司法部的提案「保留了政府決定誰可以獲得Google用戶數據的權利，而不是法院」。

Google提出更有限的解決措施，包括允許手機製造商預設Google Play應用程式商店，但不預先安裝Chrome或搜尋引擎。法官預計將在8月對提議的解決方案做出裁決。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1140601

#谷歌
#美國司法部
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：