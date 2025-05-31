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王淨自製短片笑稱像當媽 隨行攝影當限定男友

2025/5/31 15:59（5/31 16:01 更新）
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演員王淨（左）日前到南法工作，趁著空檔自己製作短片留念，她受訪時表示，短片完成後有想哭的感覺，甚至有當媽媽的感動。（狗狗與花提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月31日
演員王淨（左）日前到南法工作，趁著空檔自己製作短片留念，她受訪時表示，短片完成後有想哭的感覺，甚至有當媽媽的感動。（狗狗與花提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月31日
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（中央社記者王心妤台北31日電）演員王淨日前跟品牌前往南法參與時尚秀，今天將自編自導自演的短片放在個人社群。她特別找了隨行攝影當南法限定男友，稱讚對方適合斜槓當演員，並笑說完成作品有當媽的感覺。

王淨今天在個人社群平台貼出一支短片，她透過經紀公司表示，一開始只是想為南法之旅做個留念，沒想到越想越認真，從出發前就期待能完成這個作品。

抵達南法後，王淨積極走遍小巷，透過場景激發靈感，「像短片裡出現一隻很可愛的狗狗，就很謝謝雜貨店老闆娘大方出借當臨演，而且狗狗拍完好像還不想下戲，一直跟著我們，是很美好的意外收穫。」

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對於網友好奇短片男主角是誰，她透露是隨行攝影，對方的深情演出獲得好評，讓王淨也笑問對方「要不要乾脆斜槓去演戲」。

她表示，短片完成後有想哭的感覺，甚至有當媽媽的感動，「有一種歷經難產但終於生出來的感覺。」雖然對任何形式的創作都有興趣，「但剪完這支片，我要先躺平3天了。」（編輯：吳素柔）1140531

#王淨
演員王淨（左）日前遠赴南法工作，特別把隨行攝影找來當男主角，自己製作了一支短片。（狗狗與花提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月31日
演員王淨（左）日前遠赴南法工作，特別把隨行攝影找來當男主角，自己製作了一支短片。（狗狗與花提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月31日
王淨
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