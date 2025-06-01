男乘客覺得冷要求調溫罵列車長 台鐵：協助提告

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（中央社記者余曉涵台北1日電）有旅客搭台鐵時覺得太冷，要求列車長調高溫度，列車長調高後，旅客仍不滿要求再次調高，列車長考慮全車旅客舒適度因此拒絕，旅客罵車長垃圾雜種。台鐵今天說，將協助提告。

台鐵向媒體指出，今天第161次列車長於巡車時，接獲一名男性旅客反映車廂內部溫度過低，立即調整空調設定並繼續巡查，後續列車長巡車時再次主動關心此名旅客體感是否改善，旅客仍表示偏冷，遂再次進行溫度上調至攝氏25度。

台鐵指出，為兼顧全體乘客舒適度，列車長也詢問其他乘客車廂內舒適狀況，僅3名旅客反映稍感偏冷，其餘大多數旅客表示目前溫度尚可接受，並詢問此名旅客是否需要更換座位。

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台鐵指出，但此名旅客表示拒絕後，開始對列車長出言辱罵，包含「垃圾」、「雜種」等不雅字眼，因旅客情緒激動，列車長於新左營站請求路警上車協助處理，但旅客堅持不願下車，為避免影響行車時程，最終改由旅客目的地高雄站，將旅客交由路警處置。

台鐵表示，目前台鐵列車空調系統設有調節功能，依夏季規定設定為23度到23.5度，列車長可依實際乘車狀況調整溫度，旅客若有不適感，也可透過台鐵APP、簡訊客服或網頁客服平台反映，列車長將依據實際情況處理並提供協助。（編輯：管中維）1140601