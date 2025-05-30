韋禮安創作營合作國際音樂人 不到一天寫完一首歌

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（中央社記者王心妤台北30日電）歌手韋禮安、閻奕格等人參與2025國際音樂創作營暨工作坊，跟美、韓等地音樂人交流。韋禮安說，過程接觸多元創作視角，不到一天就寫完一首歌，共創的歌也可能放入下張專輯中。

韋禮安今天表示，參與創作營時，跟美國、韓國、馬來西亞的音樂人合作，討論過程常會突然被某句話或是一個想法刺激到，讓創作更加自由。

他說，不到一天就寫完一首歌，整個過程累積了多首作品，「有幾首歌我真的滿喜歡的，目前也有在考慮是否收錄進下一張專輯。」

今年角逐金曲獎華語歌王的柏霖得知好消息時，正好在創作營中，他笑稱是宇宙給他跟家人的驚喜。他表示，透過活動學會主動分享跟溝通，「因為是跟一群人一起創作，學會不吝嗇去講出腦子裡那些突然閃過的小想法，也學會了不怕重來。」他也期待，創作的音樂更國際化時，也有展現在地特色。

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閻奕格、阿布絲、Elin（李宜玲）跟韓國創作歌手Sarah.J共組「女力隊」，6個小時就寫完2首歌。閻奕格表示，每次交流都能提升個人的音樂能量，也認識更多音樂夥伴，「從不同作者寫歌的邏輯和習慣，學到了蠻多新的思考模式很受用，當然也交了很多新的朋友，已經約好下次去找他們旅遊了。」

創作營的歌手們結束活動後，在地人也帶著海外音樂人赴饒河夜市品嚐小吃，為3天活動畫下溫馨句點。（編輯：吳素柔）1140530