「黑眼豆豆」威爾回受災母校 AI助理問答炒熱氣氛

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（中央社記者林宏翰洛杉磯30日專電）「黑眼豆豆」主唱威爾（will.i.am）高中母校在洛杉磯野火中燒毀，他近日與學弟妹座談時拿出手機，用自家開發的AI助理回答問題，帶來趣味氣氛，強調掌握科技才能擁有未來。

洛杉磯每日新聞（Los Angeles Daily News）報導，威爾28日出席母校斷崖高中（Palisades High School）的學生活動，與應屆畢業生座談。這所高中在年初的洛杉磯野火中燒毀，目前借用聖塔蒙尼加（Santa Monica）一處大樓上課。

威爾1993年畢業於這所高中，他向學弟妹分享對母校的感情。他每當情緒低落的時候，總是喜歡回到校園走走，野火燒毀校園令他感到心痛。

威爾是流行音樂「黑眼豆豆」主唱，同時投身科技業，是一家軟體公司的創辦人。他在座談過程中，拿出自家開發的人工智慧（AI）助理產品FYI.AI回答學生問題，在演講會場引發笑聲。

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威爾鼓勵學生，掌握科技才能擁有未來，「STEM（科學、科技、工程和數學）主導這個世界」。

威爾長期支持科技教育，曾投資多所學校的機器人隊伍。座談中，他與台下的機器人校隊成員對談，為該校擁有自己的機器人團隊感到驕傲。（編輯：唐聲揚）1140531