加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
國5北向宜蘭端收假日紫爆 估晚間10時後車潮紓解
首頁 / 國際
香格里拉對話
新聞專題
香格里拉對話1/45
首頁 / 國際

菲防長抨擊中國南海作為：違背和平崛起承諾

2025/6/1 15:03（6/1 15:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
菲律賓國防部長鐵歐多洛。（路透社）
菲律賓國防部長鐵歐多洛。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健馬尼拉1日專電）菲律賓國防部長鐵歐多洛在新加坡舉行的亞洲安全論壇「香格里拉對話」發表演說，抨擊中國違背「永不稱霸」及和平崛起的承諾，在南海霸凌周邊較小鄰國。

根據菲律賓國防部提供的資料，鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天在「香格里拉對話」發表專題演說，回顧1974年時任中國國務院副總理的鄧小平在聯合國大會上所說，中國永不稱霸，「現在不是，將來也不做超級大國。」

鐵歐多洛說，但在半個世紀後的今天，中國顯然沒有遵守這個承諾。

他同時引述中國國家主席習近平去年11月所提，中國將「攜手構建公正合理的全球治理體系」，但北京所認知的公正合理，顯然與世界其他國家所接受的規範和價值觀，截然相反。

鐵歐多洛抨擊，要想像由中國主導的國際秩序會是如何，看看南海周邊較小鄰國的處境就可知道，北京如今對周邊小國的作法，與當初承諾的「和平崛起」背道而馳。

台灣、中國、菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、汶萊分別主張擁有南海的全部或部分主權，其中以中國與菲律賓的對抗尤為激烈。

中國以「十段線」為依據，索討幾乎整片南海的主權，菲律賓則援引「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），主張可獨享200海里（370公里）專屬經濟區資源，雙方主張的海域有所重疊，近10多年來爭端不斷。

菲律賓漁業局（BFAR）最近才聲稱，一艘研究船在菲律賓專屬經濟區採集海砂樣本時，遭中國海警船噴射高壓水柱及擦撞；此前，菲方也已多次指控中方對菲國公務船採取衝撞、噴射水柱，以及對公務機投擲燃燒彈等危險行為。

google news透過 Google News追蹤中央社

另一方面，鐵歐多洛坦承，美中戰略競爭正定義著現今區域和全球安全環境，但不應把小國採取的一些合法行動，視為單純是在大國授意下進行，這樣的詮釋就會把小國描繪為大國的「棋子」，沒有戰略自主能力。

鐵歐多洛說明，菲律賓對南海爭議的立場及因應措施，並非美中戰略競爭的結果，而是中國共產黨過度擴張所致，最明顯的證據就是「毫無國際法依據」的九段線、十段線或十一段線。（編輯：陳慧萍）1140601

延伸閱讀
菲外交部回嗆王毅棋子說 斥中國不遵守國際法菲國防長：對華府延續亞太政策充滿信心回應南海行動 李強：中方採取必要措施維護主權
鐵歐多洛
南海緊張之際 菲律賓德國簽署國防合作協議菲、紐簽署軍隊互訪協定 加強安全合作
香格里拉對話
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
新加坡防長籲信任機制降低誤判 盼兩岸開啟溝通管道
72
更多編輯台推薦新聞：