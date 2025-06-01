艾偉拍戲扮老惹哭女兒 「不能接受爸爸老的模樣」

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（中央社記者洪素津台北1日電）演員艾偉到台東拍攝大愛劇「生命的麥田」，女兒艾娃特地到片場探班，她一看到扮老妝的艾偉就哭了，坦言「完全不能接受爸爸老的模樣」，女兒笑稱要等他卸了妝再一起共度晚餐。

艾偉在台東拍攝期間，女兒艾娃來探班，艾娃看到艾偉的老妝，難過得哭了，她透過新聞稿分享，「完全不能接受爸爸老的模樣」，因此在探班的期間，都不敢到現場，每天在民宿等艾偉收工，父女倆晚餐才相聚。

巧合的是，剛好也有劇中女兒洪小鈴的戲，真假女兒相見時，二人直說：「真的很像親姐妹」；艾偉也會在民宿親自下廚，做簡單卻有特色的拌麵，不止擄獲真假女兒的胃，也讓同劇演員陳志強讚賞不已。

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艾偉與廖梨伶日前到「型男大主廚」宣傳新戲「生命的麥田」，艾偉在劇中的台詞都是用台語，震驚了主持人曾國城，艾偉表示自己百分之百都聽得懂閩南語，但是要說出道地台語，著實費了一番功夫。

大愛劇「生命的麥田」4日起，週一到週五每天晚間8時，在大愛頻道與大愛劇場YT頻道同步播出。（編輯：李淑華）1140601