台以度假打工計畫協定啟動 限200人即起受理申請

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（中央社記者楊堯茹台北1日電）外交部今天表示，台灣與以色列每年相互提供最多200個名額予對方18歲（含）至30歲（含）青年，赴雙方國家進行至多為期一年的度假打工計畫，今天起開始受理申請。

外交部下午發布新聞稿指出，台灣與以色列於2023年5月3日簽署的「台以度假打工計畫協定」是外交部推動的第18個度假打工協定。經過台以雙方主管機關分別完成評估及內部作業程序後，於今年6月1日起開始受理申請。

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外交部說明，依據協定內容，台灣與以色列每年將相互提供最多200個名額予對方18歲（含）至30歲（含）青年，赴雙方國家進行至多為期一年的度假打工計畫；透過實際生活體驗的方式，增進瞭解彼此國家的社會人文情況，並促進交流與深化友誼。

外交部表示，有意願赴以色列申請度假打工的台灣青年，可參考「臺灣青年FUN眼世界」網站（https://www.youthtaiwan.net），查詢更多詳盡資料，或至駐台北以色列經濟文化辦事處網站（https://new.embassies.gov.il/taipei/zh-hant）瞭解申辦流程與詳情。（編輯：蘇志宗）1140601