國際青年大使甄選開跑 8月將訪馬紹爾群島

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（中央社記者楊堯茹台北27日電）外交部今天表示，2025年「國際青年大使交流計畫」開放報名，預計甄選40位青年大使赴訪馬紹爾群島，途中停留夏威夷和關島，歡迎外語專長及原住民青年可藉此機會，加深與太平洋友邦及區域的連結。

外交部下午發布新聞稿指出，2025年「國際青年大使交流計畫」今天正式啟動，今年訪團預計在8月下旬赴訪太平洋友邦馬紹爾群島，去程將順訪美國夏威夷，返程則停留關島。

外交部說明，今年訪團將安排拜會政要、交流研習、志工服務及文化展演等多元活動，讓青年學子站上外交最前線，體驗「人人都是外交官」的使命與責任，並成為「Team Taiwan」一員，與外交部攜手讓國際社會看見台灣的活力與多元文化。

外交部表示，由於訪問國家及城市皆擁有深厚的太平洋島嶼文化傳統，本計畫今年預計甄選40位具備英語宣介及文化才藝專長的大專院校學生擔任國際青年大使，並特別歡迎熟悉台灣原住民文化的青年或原住民青年報名，藉此機會加深與太平洋友邦及區域的連結，進一步深化雙邊文化交流、對話及合作。

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外交部也說，外交部自民國98年起每年辦理「國際青年大使交流計畫」，迄今超過1800名青年學子參與，為政府具代表性的國際青年交流計畫，旨在持續深化與邦交國的青年與文化交流，期盼結合青年的外語專長、文化才藝與精湛技藝，向世界展現台灣的多元文化軟實力，深化與友邦情誼。

外交部指出，本計畫自即日起至5月30日止受理報名，歡迎35歲以下目前就讀台灣大專院校及研究所、且具有中華民國國籍的學生報名參加甄選。有意報名者請赴報名網址：youthambassador.tw填寫報名資料。（編輯：林克倫）1140327