以色列國會友台小組主席首度投書 籲台以深化合作

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（中央社台北26日電）以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）25日以「台灣是我們應更加認識的盟友」為題投書以色列新聞媒體Zman Israel，強調台以共享價值及利益，倡議台以兩國應深化在各領域的合作關係。

杜伯斯基這次投書為友台小組成立以來的首例，台灣駐以色列代表李雅萍對此表示，杜伯斯基投書反映出以國朝野對台以互利互惠合作關係的跨黨派支持，也欣見雙方持續拓展價值導向的經貿、科技合作，強化民主供應鏈韌性。

杜伯斯基在投書中指出，2023年10月7日以色列遭逢恐怖襲擊以來，台灣始終與以色列同在，並展現具體支持，他在今年4月率國會議員團訪問台灣時感受到台灣人民的友善及熱情，另感謝總統賴清德及眾多台灣高層官員親臨在台北賓館舉行的猶太大屠殺紀念活動，此等例證再再展現台灣對以色列的堅定支持及深厚情誼。

杜伯斯基也談到，4月訪台時深刻感受到台灣政府、民間企業對於與以色列在戰略、科技、經濟及文化領域合作的強烈意願。

他說，以色列是「新創國家」（Start-Up Nation），擅長創新及研發；台灣則是「規模化國家」（Scale-Up Nation），擁有強大的製造能力及先進工業技術，兩國共通點包括「擁有創新精神」、「面對區域安全威脅，堅守蓬勃民主制度」，以及「堅持開放、進步與公民責任等核心價值」，如果兩國能深化合作，一定能發揮無限潛力。

杜伯斯基指出，目前台灣已有多家企業在以從事醫療、電子及金融科技相關投資；以色列企業也日益理解台灣作為亞洲門戶、生產及投資基地的巨大潛力。雖然2022年雙邊貿易額已突破26.7億美元，但雙方在許多具有潛力可更進一步合作領域上仍留於紙上談兵，以色列也需要加快腳步，勿錯失合作的機會之窗。

外交部政務次長吳志中於4月23日頒贈「睦誼外交獎章」予杜伯斯基。他在文中也感性談到，對於獲頒睦誼外交獎章深感榮幸，並稱自己將深化台以雙邊關係視爲2年多來擔任友台小組主席的重要使命，自己不僅是台以政府間的橋樑，更扮演企業界、產業界及學界等領域間的橋樑。

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杜伯斯基最後強調，在國際地緣政治壓力日益升高的環境中，以色列應辨別短暫利益及長久夥伴關係的差異，以色列需要與台灣合作，善用彼此優勢，兩國將能共同推動全球創新。

「Zman Israel」為以色列知名英文媒體「The Times of Israel」的希伯來語網站，旨在提供以色列本國讀者深入且獨立的新聞報導。（編輯：韋樞）1140526