以色列國會訪團參訪 大同看好迦薩重建商機

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（中央社記者潘智義台北23日電）以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）率領的國會議員訪問團，以及駐以色列代表李雅萍，今天拜訪大同公司，並針對電力設備與能源轉型服務廣泛交流，期待建立合作關係。

大同董事長王光祥表示，全球用電需求節節攀高，電力設備與能源轉型的投資不容忽視，此次會談中，雙方都非常重視電網韌性與自主能源發展。

大同指出，以色列2023年底再生能源發電約占13%，近年積極推動能源轉型，計劃2030年再生能源發電占比達40%，且2020至2030年間，平均每年增加400百萬瓦（MW）的太陽能發電量因應用電需求。而土地狹長的以色列與台灣一樣，有南電北送強化變電站的需要，因特殊地理位置試點發展去中心化的區域獨立電網。

王光祥指出，以色列強化電網基礎設施、發展太陽能創能、儲能、智慧電網等技術，皆為大同電力事業專業強項，希望藉由交流，提供以色列效能最佳的電力設備與能源管理系統。

此外，大同是唯一在中東有布局且具有生產能力的台廠，位於阿曼的Voltamp Power SAOC發表第一台自製 400 kV-500 MVA電力變壓器，創下中東電力系統新里程碑。

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大同能借助阿曼的Voltamp及鄰近地區的成本優勢，共同投入以色列電力基礎建設，成為區域能源韌性與永續發展的最佳夥伴。

大同表示，以色列是台灣在中東地區非能源國最大貿易夥伴，2024年貿易總額25.2億美元，台灣出口至以色列電機設備及零件占48.3%。大同看好後續區域重建商機。根據聯合國指出，加薩重建工程將需要超過530億美元，電網是所有重建的基礎，大同期盼聯合台廠共組台灣隊取得商機。（編輯：張良知）1140423