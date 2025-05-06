蕭副總統見以色列國會訪團 盼深化合作鞏固國安

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（中央社記者葉素萍台北6日電）副總統蕭美琴今天接見「以色列國會議員訪問團」時表示，台灣與以色列都處於複雜的地緣政治環境，期盼兩國持續深化合作，共同尋找促進雙邊繁榮的方式，進一步鞏固國家安全，維護區域和平與穩定。

總統府發布新聞稿指出，蕭副總統上午在總統府接見「以色列國會議員訪問團」，訪賓一行包括以色列國會公共工程委員會主席泰勒（Ohad Tal）、議員貝坦（Michael Mordechai Biton）、福雷爾（Oded Forer）及羅比福（Eliyahu Revivo）等。

副總統致詞表示，許多台灣人很欽佩以色列作為「新創之國」所展現的精神，台灣則在規模擴張方面具有堅強實力，而整合這兩項關鍵面向至更廣泛的經濟體系中，對於在現代世界建立競爭力至關重要。

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蕭副總統指出，台灣及以色列都處於非常複雜的地緣政治環境中，兩國均積極推動各項努力，希望進一步鞏固國家安全，並維護區域的和平與穩定，避免遭受當今世界部分地區因衝突所帶來的苦難。她也期待持續與以色列深化包括私部門等各方面合作，共同尋找促進雙邊繁榮的方式。

副總統表示，她知道以色列非常積極推動與美國的關係，對於台灣而言，台美關係也非常重要，其中雖然不乏挑戰，但她相信雙方穩健的夥伴關係，有助於確保彼此的共同利益。（編輯：翟思嘉）1140506