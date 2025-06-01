聲援罷瑤 黃國昌：6/7前聯絡黨員連署還柯文哲公道

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（中央社記者陳俊華台北1日電）民眾黨主席黃國昌今天到北投聲援罷免民進黨立委吳思瑤行動。黃國昌說，在罷免吳思瑤行動最緊急時，民眾黨選擇站到第一線，要幫民眾黨前主席柯文哲討最基本公道，7日前會聯絡所有黨員，站出來連署罷免。

黃國昌下午與民眾黨秘書長周榆修、台北市議員黃瀞瑩、林珍羽、陳宥丞，以及民眾黨立法院黨團主任陳智菡等人到新北投捷運站，參與由「掃除綠衛兵」志工發起罷免民進黨立委吳思瑤的連署攤位宣講。

黃國昌受訪時表示，民進黨政府為了要走回專制獨裁老路，不願接受選舉結果，對政治上的競爭對手展開鋪天蓋地追殺，吳思瑤過去1年多在立法院的所作所為，「就是（總統）賴清德派在立法院裡面的打手」，對其他在野黨立委造謠、抹紅、抹黑。

黃國昌說，他要請教吳思瑤，「憑什麼說台灣民眾黨是中共同路人、憑什麼說台灣民眾黨接受習近平指揮」；吳思瑤讓他最憤怒的事情，是賴清德對柯文哲進行政治追殺、關在土城看守所時，民眾黨立委到台北地方法院旁聽開庭狀況，吳思瑤卻在議場拿手板指民眾黨立委妨害司法公正、挺貪腐。

黃國昌表示，罷免吳思瑤行動有很多風風雨雨，甚至有領銜人受不了壓力萌生退意，在這個運動最緊急、最需要支持時，民眾黨站到第一線，要幫柯文哲討一個最基本公道。

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黃國昌說，誠懇呼籲大家不分黨派，對民眾黨而言，在6月7日之前只有一個任務，他已交代民眾黨台北市黨部、組織部人員，要聯絡士林、北投所有黨員，站出來連署罷免吳思瑤，還給柯文哲一個公道。

媒體詢問，是否考慮邀罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任加入民眾黨。黃國昌說，賴苡任非常努力，他跟賴苡任會保持充分溝通、資訊交換、密切合作，在關鍵時刻分進合擊；民眾黨會號召黨員、支持者參與連署，最後不管誰代表送連署書，民眾黨支持主辦方安排。（編輯：林克倫、林興盟）1140601