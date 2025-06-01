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馬文君稱罷團擺攤如福壽螺 挨批扭曲民主本質

2025/6/1 13:34（6/1 14:06 更新）
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國民黨立委馬文君在臉書發文指出，看到罷團擺攤讓她想到福壽螺入侵造成危害。罷免團體「all罷馬」1日譴責馬文君將罷團志工比喻為「外來種」，呼籲馬文君撤回不當發言。圖為罷團上午在街頭舉牌徵求連署書情形。（「all罷馬」提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年6月1日
國民黨立委馬文君在臉書發文指出，看到罷團擺攤讓她想到福壽螺入侵造成危害。罷免團體「all罷馬」1日譴責馬文君將罷團志工比喻為「外來種」，呼籲馬文君撤回不當發言。圖為罷團上午在街頭舉牌徵求連署書情形。（「all罷馬」提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年6月1日
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（中央社記者吳哲豪南投1日電）中國國民黨籍南投立委馬文昨天在臉書發文指出，看到罷團擺攤讓她想到福壽螺入侵造成危害，罷免團體今天譴責馬文君將志工比喻為外來種的不當言論，踐踏民主制度尊嚴。

罷免馬文君的罷免團體因送到南投縣選舉委員會的二階段連署書遭大批剔除，為補足連署書，和其他來自各地的罷團合作，利用端午連假擺攤衝刺連署書件數。

馬文君昨晚在臉書（Facebook）貼文說，最近看到四處強勢擺攤的景象，標語滿街流竄；突然又想起福壽螺，異地入侵的外來生物危害農業和生態，至今依然未能解脫，不禁讓人感嘆，巨災發生，竟然起於人們的貪婪與無知，讓外來物種入侵，引發浩劫。

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對此，罷團志工說，他們不是福壽螺，而是愛台灣的公民；罷團也發新聞稿譴責馬文君將罷團志工比喻為「外來種」，呼籲馬文君撤回不當發言，向志工與支持民主價值的公民道歉，反省身為民意代表應有的言行分寸。

罷團表示，馬文君將這些民主守護者貶為外來生物，此舉不僅傷害志工群體，更踐踏民主制度尊嚴，且將人比作生態入侵種，激起社會對「外地人」敵意，製造南投與外界對立氛圍。（編輯：陳清芳）1140601

#中國國民黨
#南投縣
#馬文君
#選舉委員會
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