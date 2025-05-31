中選會：罷免陳瑩伍麗華二階連署書未送 逾期不受理

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（中央社記者賴于榛台北31日電）中選會今天說，罷免立法委員陳瑩、伍麗華的二階連署送件法定期限已到，但截至下午5時30分，2案的二階連署書皆未送至選務機關，依法逾期即不予受理。

大罷免二階段連署送件日陸續到期，中央選舉委員會今天透過文字說明指出，今天下午5時30分前，是陳瑩、伍麗華2位原民立委罷免案二階連署送件法定期限，但2案二階連署書皆未送至選務機關；依照公職選罷法規定，未於規定期間內向選舉委員會1次提出，逾期即不予受理。

另外，罷免民進黨立委吳思瑤案的領銜人張克晉日前聲明退出領銜人身分，罷團更換領銜人也未果。「地動刪瑤」召集人賴苡任今天說，已向台北高等行政法院提起訴訟，主張第二階段連署書應該由連署人送件，而非單一領銜人。

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中選會回應媒體提問表示，公職選罷法規定，罷免案提議人的領銜人，就是罷免團體法定代表人或法定負責人的意思，無論是罷免提議送件、連署送件、補提送件等等，依法即由領銜人（或其受託人）為之，不可能無需領銜人即可提議送件、連署送件、補提送件。

中選會強調，罷免案提議人未來若擬設辦事處者，依法也應由領銜人申設，或是在罷免依法正式宣告成案後，由選委會舉辦公辦電視罷免說明會時，領銜人及被罷免人也有親自到場發表的權利，領銜人若未到場亦無法由其他人替代，此等皆為現行法律所定。（編輯：林興盟）1140531