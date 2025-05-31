加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 地方

反罷手舉牌遭批擋社區消防設施 林沛祥：已移走

2025/5/31 17:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰基隆31日電）國民黨立委林沛祥為因應遭連署罷免，近日持手舉牌站在各路口呼籲民眾投「不同意罷免」票，但有民眾指林沛祥將手舉牌放在自家社區停車場消防設施上，遭管委會開單要求移除。林沛祥回應表示已移走。

前民眾黨基隆市安樂區主任劉韋巡昨天在臉書（Facebook）貼出2張照片，1張是林沛祥的手舉牌靠在消防設施上，另1張是社區管理委員會貼單要求移走。

劉韋巡表示，林沛祥連在自己居住的社區遵守基本規範都做不到，私人「雜物」長期常態性隨意置放在停車場，重點是放在消防警報設備上，連基本安全意識都沒有；將自己的方便建立在住戶安全疑慮之上，真的很不可取，「守法真的有這麼難嗎？」

google news透過 Google News追蹤中央社

當地社區管委會昨天也在林沛祥的反罷手舉牌上貼上通知單。通知單上寫著，依公寓大廈管理條例規定，公寓大廈共用部分不得獨立使用供做專有部分，請在收到通知後3日內將物品移除。

林沛祥今天受訪時回應，對於所有的批評都尊重、改進，已將手舉牌移走；但對於社區的隱私遭人舉發，連名稱都公開，請其他人尊重私人社區的隱私權。（編輯：黃名璽）1140531

#林沛祥
#民眾黨
#國民黨
#基隆市
#臉書
#公寓大廈管理條例
#大罷免
林沛祥
政院提636億追加預算 藍委籲先補足地方補助款再討論台灣國陳峻涵合影突喊挺罷免 林沛祥：完全尊重
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：