反罷手舉牌遭批擋社區消防設施 林沛祥：已移走

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（中央社記者沈如峰基隆31日電）國民黨立委林沛祥為因應遭連署罷免，近日持手舉牌站在各路口呼籲民眾投「不同意罷免」票，但有民眾指林沛祥將手舉牌放在自家社區停車場消防設施上，遭管委會開單要求移除。林沛祥回應表示已移走。

前民眾黨基隆市安樂區主任劉韋巡昨天在臉書（Facebook）貼出2張照片，1張是林沛祥的手舉牌靠在消防設施上，另1張是社區管理委員會貼單要求移走。

劉韋巡表示，林沛祥連在自己居住的社區遵守基本規範都做不到，私人「雜物」長期常態性隨意置放在停車場，重點是放在消防警報設備上，連基本安全意識都沒有；將自己的方便建立在住戶安全疑慮之上，真的很不可取，「守法真的有這麼難嗎？」

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當地社區管委會昨天也在林沛祥的反罷手舉牌上貼上通知單。通知單上寫著，依公寓大廈管理條例規定，公寓大廈共用部分不得獨立使用供做專有部分，請在收到通知後3日內將物品移除。

林沛祥今天受訪時回應，對於所有的批評都尊重、改進，已將手舉牌移走；但對於社區的隱私遭人舉發，連名稱都公開，請其他人尊重私人社區的隱私權。（編輯：黃名璽）1140531