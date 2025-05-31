壽險第2家 金管會准凱基人壽發放25億現金股利

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（中央社記者羅元駿台北31日電）凱基金今天代子公司凱基人壽公布，擬發放新台幣25億元的現金股利經金管會核准，此為繼遠雄人壽後，今年第2家獲准發放現金股利的壽險公司。

金融監督管理委員會主委彭金隆日前表示，壽險業要向金管會保險局申請並獲同意後才可以發放現金股利；若程序已走完並符合規定就會讓業者發放，但目前還在程序中，金管會也會請業者「審慎思考」。

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凱基人壽28日公告，董事會決議通過去年盈餘分派，將配發25億元的現金股利上繳母公司凱基金，另發放股票股利轉增資15億元，合計40億元。凱基金今天代凱基人壽補充公告，本次發放的現金股利金額已經獲得金管會核准。

截至目前，加上遠雄人壽先前獲准發放5.4億元的現金股利，今年已有2家壽險公司獲准，而已宣告發放現金股利，但尚未獲准則有富邦人壽擬發放現金股利210億元、合庫人壽的5.78億元；至於台灣人壽5月29日宣布，為厚實資本，取消發放現金股利。（編輯：林興盟）1140531