台北愛樂合唱團赴日兩地三廳巡演 高唱台灣歌

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（中央社記者趙靜瑜台北31日電）台北愛樂合唱團將舉行赴日巡演，除了6月2日與NSO國家交響樂團在東京三得利音樂廳攜手舉行「來自台灣」音樂會外，也將在高崎群馬音樂中心與東京第一生命音樂廳演出多首台灣當代作品。

台北愛樂合唱團音樂總監古育仲表示，這次赴東京演出除了合唱團，也與台北愛樂青年管弦樂團聯合演出，但因這次人數龐大，合唱團加上樂團超過百人，航班分成三家航空公司搭乘，但因台北愛樂青年管弦樂團搭乘的航班遇到突發醫療狀況，航班臨時轉降關西機場，原訂交流的樂團成員無法出席，也讓30日的交流有影響。

古育仲說，還好台北愛樂行政團隊即時發揮行政效率，分配各種打擊樂器以及改成鋼琴四手聯彈，赴東京農業大學第二高等學校與曾經來台巡演的吹奏樂部（翡翠騎士）進行交流，為兩團情誼增添回憶，「有驚無險」。

根據台北愛樂合唱團的新聞資料，台北愛樂首站演出將於6月1日在高崎群馬音樂中心，由古育仲、樂團指揮游家輔，以及合唱團常任指揮張維君，帶領合唱團與青年管弦樂團組成的130人編制登台獻藝，並與高崎COSMOS合唱團同台交流。

6月2日台北愛樂合唱團與NSO國家交響樂團在東京三得利音樂廳演出，曲目包括金希文「第五號交響曲」的「第三樂章」與「第四樂章」；陳可嘉樂作「家的呼喚」。

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6月3日在東京第一生命音樂廳演出，由古育仲、游家輔、張維君三位指揮共同帶領，與台北愛樂青年管弦樂團演出台灣當代音樂選粹及浦契尼「光榮彌撒」選段，為這次巡演畫下句點。

台北愛樂合唱團創立於1972年，1983年由杜黑教授接任指揮，現由古育仲擔任音樂總監、張維君任常任指揮。台北愛樂青年管弦樂團最初於1989年成立，2004年起轉為常設編制，匯聚全台優秀青年演奏家，致力於培育新生代音樂人才，持續推動新作發表與國際交流。（編輯：李亨山）1140531