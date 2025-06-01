美國女子公開賽次回合 徐薇淩補賽連吞柏忌遭淘汰

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（中央社記者黎建忠台北1日電）LPGA年度大賽之一的美國女子高爾夫公開賽，今天結束第2回合補賽及第3回合賽事，原本有機會晉級的徐薇淩，在補賽最後2洞都吞柏忌，最終以146桿作收，台灣參賽4女將都遭淘汰。

總獎金高達1200萬美元（約新台幣3.5億元）的第80屆美國女子高爾夫公開賽，在威斯康辛州的艾琳山高爾夫球場（Erin Hills Golf Course）舉行；台灣有曾雅妮、徐薇淩、侯羽桑、蔡佩穎等4人通過不同地區的資格賽取得參賽權。

前2回合因天氣因素有部分球員未能如期完賽，包括剩下最後2洞的徐薇淩。

她在停賽前繳出平標準桿的成績，擠進晉級的安全區域，沒想到第2回合復賽後，徐薇淩在第17、18洞接連吞下柏忌，讓她2回合以高於標準2桿的146桿作收。

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最終大會就是取總桿數高於標準1桿的145桿、共計60人晉級最終2回合，台灣4名女將因此都遭到淘汰。

今天賽事繼續進行完第3回合後，由瑞典女將史塔克（Maja Stark），以低於標準7桿的209桿獨居領先，不過相差3桿之內的多達5人。（編輯：李淑華）1140601