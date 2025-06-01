北市6月好去處 觀流星雨、戲水區玩噴水消暑

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）夏季到，台北市天文科學教育館說，6月夜空是行星與流星雨的舞台，例如7日就有白晝白羊座流星雨。此外，水利處「大佳河濱公園戲水區」、「百齡左岸小蟹戲水區」等啟動噴水。

端午節過後等於宣告炎夏到來，台北市立天文科學教育館說，6月的夜空是行星與流星雨的舞台，最近一次是7日的週六，將上演罕見的白晝白羊座流星雨，日出前有機會欣賞到數顆低調卻浪漫的流星雨。

接著17日、18日傍晚，紅色火星將與藍白色的一等亮星「軒轅十四」，在西方的夜空邂逅，亮度相近且色彩對比鮮明，用肉眼就能欣賞這不容錯過的美景。

台北市立天文科學教育館認為，6月最具詩意的一幕，是27日夜間，纖細的新月、明亮的水星與巨蟹座中著名的鬼宿星團，少見共聚在西北西方低空，民眾可搭配雙筒望遠鏡觀看到宛若藏滿了寶石的星空。

北市水利處宣布，「大佳河濱公園戲水區」和「百齡左岸小蟹戲水區」啟動噴水，在6月和9月的噴水時間為每週六、日及國定假日；配合暑假即將到來，7月至8月，加碼開放平日場次，週一至週日每天都開放玩水，讓大家玩得過癮。

「大佳河濱公園戲水區」分3個噴水時段，包含上午10時到10時40分、上午11時到11時40分、下午3時到傍晚6時。

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「百齡左岸小蟹戲水區」分5個噴水時段，上午10時到10時30分、上午11時到11時30分、下午3時到3時30分、下午4時到4時30分、傍晚5時到5時30分。

此外，水利處說，位在關渡碼頭貨櫃市集旁的「關渡水岸景觀噴泉」，噴泉夜間定時結合節奏水舞與流動光影演出，6月到9月每天4個時段展演，包含晚上7時到7時20分、晚上8時到8時20分、晚上9時到9時20分、晚上10時到10時20分，但勿踏入噴泉區域戲水。（編輯：李淑華）1140601