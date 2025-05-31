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法出版社推「台灣的80字」 出櫃、白目、虎爺入列

2025/5/31 09:02（5/31 09:16 更新）
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法國亞洲書庫出版社於近日出版「台灣的80個字」，為「世界的80個字」系列叢書的一員。作者羅沙尼諾採用文學筆法，以身邊人物故事為核心，介紹關鍵詞彙，進而讓讀者認識更接近真實的台灣社會脈動。（L’Asiathèque提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 114年5月31日
法國亞洲書庫出版社於近日出版「台灣的80個字」，為「世界的80個字」系列叢書的一員。作者羅沙尼諾採用文學筆法，以身邊人物故事為核心，介紹關鍵詞彙，進而讓讀者認識更接近真實的台灣社會脈動。（L’Asiathèque提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 114年5月31日
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（中央社記者曾婷瑄巴黎31日專電）法國亞洲書庫出版社近日出版「台灣的80個字」，不同於學術或觀光書籍，不少台灣多語幽默詞彙都入列，呈現變動中的島嶼能量。旅台作者羅沙尼諾告訴記者，台灣能見度增加，想讓讀者看見台灣前進中的獨特樣貌。

法國亞洲書庫出版社（L’Asiathèque）於近日出版「台灣的80個字」（80 mots de Taiwan），「布袋戲」、「台語」、「台漫」、「文藝青年」、排灣族語姊妹「adju」等字都入榜，呈現變動中的當代台灣。

該書為「世界的80個字」系列叢書的一員，還有越南、南韓、摩洛哥、印度等國的「80個字」，皆邀請旅居當地或熟悉該國文化的作者撰寫。

「台灣的80個字」作者為旅居台灣的羅沙尼諾（Aurélien Rossanino），他是音樂廣播節目主持人兼獨立記者，在台灣擁有自己的出版社，也結識許多藝文工作者，為此書提供最在地第一手建議。

羅沙尼諾28日接受中央社電訪時強調，此書是集體完成，如同一個合唱團。「我最大的工作就是訪問，讓受訪者的聲音被聽見，呈現真正台灣人的觀點」。

書中每章節的書法字體則出自於書法詩人何景窗，獨特且充滿生命力，避免歐洲亞洲商店式的刻板中文字體。

他告訴記者，這幾年關於台灣的書在法國漸增，越來越多專家關注台灣，但不少都是學術研究類的。「首先這不會是一本研究書，這也非我專長。此外，在法國的台灣旅遊書也越來越多，所以也要避免成為旅遊書，因為我只會帶遊客到奇怪的地方」，羅沙尼諾笑著說。

羅沙尼諾在書中收錄了華語、台語、客語及原住民語的詞彙，展現他所體驗到的多元文化脈絡。書中也解釋了日、英語等對台灣字彙的影響。

他強調，這本書不是只介紹單字，而是在透過每一篇章，描寫真實或虛擬的人物，抑或他身邊的好友，以及他們圍繞該字彙所展開的日常、觀點或妙事，「比起字典，這本書更接近文學」。

法國著名詩人、作家馬瑟（Gérard Macé）為本書撰寫前言。他形容作品「活潑、機靈、智慧、對各種生命形式充滿好奇、對所有文化保持開放」，並稱羅沙尼諾是「這個我以福爾摩沙之名所認識島嶼的完美且主觀（或者因主觀而完美）的嚮導」。

相較於日本、越南，法國讀者對台灣歷史確實較不熟悉，因此他也在書中放進了一些歷史脈絡，包括「黨外雜誌」、「香港」等，簡單介紹台灣民主。

「我也和鬼島之音合作，創辦人吳怡慈與其他政治記者給了我靈感，讓我藉機呈現台灣民主化的進程」，甚至在「刺青」這個字詞中簡單介紹了「外省人、本省人」及認同的意涵。

此外，許多非「傳統」的關鍵字也出現書中，如「白目」、「煩」、「擋泥板女神」，都讓台灣讀者既莞爾又心領神會。

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他表示，書中並非「經典」的台灣樣貌，而是呈現每位受訪者的能量，映射島嶼獨特、幽默、文化、現代，甚至有點「地下」的一面。他相當欣賞台灣的創意與藝文活動，尤其是各種地下文化的崛起。

羅沙尼諾告訴記者，「我想呈現2025年的台灣，一個不斷在前進的現代國家」。（編輯：周永捷）1140531

法國亞洲書庫出版社關注亞洲文學，在巴黎的書店內有一整面台灣相關書籍。法國旅台作者羅沙尼諾告訴中央社，台灣在法國能見度增加，出版物越來越多。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 114年5月31日
法國亞洲書庫出版社關注亞洲文學，在巴黎的書店內有一整面台灣相關書籍。法國旅台作者羅沙尼諾告訴中央社，台灣在法國能見度增加，出版物越來越多。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 114年5月31日
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