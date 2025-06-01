陸委會批旺中集團為中共統戰傷國家主權 將依法查處

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（中央社記者謝怡璇台北1日電）陸委會今天表示，旺中集團代表在「海峽兩岸中華文化峰會」發表附和中共對台統戰宣傳作為、傷害國家主權言論，危害國家利益。政府將檢視該行為是否涉及和中共黨政軍合作而有違反兩岸條例第33條之1的情況，依法處理。

記者尚未取得旺中集團對此事的評論。

大陸委員會（陸委會）今天發布新聞稿表示，中共長期利用兩岸交流場合包裝對台統戰宣意圖，陸委會過去已提醒「海峽兩岸中華文化峰會」等以媒體與文化交流為名，把台灣媒體人、文化人叫到北京訓話、指導作為，已非單純文教交流性質，非政府樂見。

陸委會稱，旺中集團協助中共辦理具統戰意涵的「海峽兩岸中華文化峰會」，唱和中共官方損害國家主權，並發表附和中共對台統戰宣傳作為，嚴重危害國家利益。

陸委會表示，針對旺中集團發表傷害國家主權言論，給予最嚴厲譴責。政府也將檢視該行為是否涉及和中共黨政軍合作而有違反兩岸條例第33條之1的情況，依法處理。

陸委會並強調，中華民國是主權獨立的國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。

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台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）第33條之1規定，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構）、團體為任何形式之合作行為。

中國大陸於5月28日與29日分別召開「海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」。旺旺集團總經理蔡旺庭在「海峽兩岸中華文化峰會」上表示，「旺旺起源於中國台灣，發展於祖國大陸，我們永遠不能忘記自己的根，永遠不能忘記自己的歷史、文化、血脈和使命，我們就是中國人，我們感恩祖國給予的各項支持，感謝祖國的市場發展紅利，更銘記作為中華兒女，在文化傳承中的責任與使命」。（編輯：周慧盈）1140601