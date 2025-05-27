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兩岸文化與媒體峰會將登場 陸委會示警：非單純交流

2025/5/27 22:02（5/27 22:08 更新）
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示意圖。（Shutterstock圖庫）
示意圖。（Shutterstock圖庫）
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（中央社記者吳柏緯台北27日電）「海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」將於28、29日先後召開。陸委會今天指出，活動以交流為名，把台灣媒體、文化叫到北京訓話，非單純兩岸交流，且操作統戰無助兩岸化解分歧。

陸委會晚間以書面回應「海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」相關議題時指出，支持兩岸對等尊嚴，健康有序交流。但這兩項活動以文化與媒體交流為名，卻把台灣的媒體人、文化人叫到北京訓話和指導，已非單純兩岸文教交流性質，非政府所樂見。

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陸委會強調，兩岸交流應去政治化、去風險化，不應涉入政治意涵，中共藉各種交流操作統戰，無助於兩岸化解分歧，也不會得到台灣社會的認同。

陸委會也提醒台灣民眾，參與兩岸交流活動，應遵守政府法令規範，不得逕自與陸方簽署協議、備忘錄等文書，並應考量台灣社會觀感，避免成為中共的統戰宣傳樣板，共同維護國家的主權與尊嚴。（編輯：邱國強）1140527

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